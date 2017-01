Informaţiile de interes public ar putea fi, din nou, contra-cost în Primăria Bacău: „Cosmin Necula vrea să reintroducă taxele pentru informaţii publice“

Astăzi, în cadrul şedinţei de Consiliu Local, a fost supus dezbaterii unui proiect care viza modificarea cuantumului taxelor locale (de parcare ş.a.), afectate de inserarea greşită în dispozitivul unei vechi hotărâri a valorii de 20% la TVA şi nu 19% aşa cum este legal. La anexa 2 a hotărârii erau menţionate următoarele taxe: 100 de lei pentru eliberarea unei copii după listele electorale, pe CD, 10 lei pentru consultarea unor documente din arhiva instituţiei şi asistenţă din partea angajaţilor din primărie, 3 lei pentru afişarea unui anunţ la sediul primăriei şi câte 5 lei, pentru fiecare pagină pentru eliberarea de copii după documentele din primărie. La sfârşitul lui 2015, graţie intervenţiei activistului civic Cristian Ghingheş, taxa de 5 lei, pentru fiecare pagină, percepută de administraţia liberală a fost scoasă. Minunea a durat un singur an.



Proiectul a fost susţinut de primarul Cosmin Necula dar şi de secretarul municipiului, Ovidiu Popovici, care însă au acceptat amendamentul impus de consilierul local Cristian Ghingheş, votat în unanimitate de consilieri, de scoatere din proiect a anexei 2.

„Ceri în baza Legii 544/2001 a liberului acces la informaţiile de interes public un contract din bani publici? Dacă are 5 pagini, pac: 25 de lei! Pentru că aşa înţelege primarul Cosmin Necula, instalat de jumătate de an în funcţie, transparenţa în administraţia publică locală şi comunicarea cu cetăţenii. Administraţia Necula ţine la secret persoanele angajate în actualul mandat, apoi numele aleşilor locali anchetaţi de ANI, iar acum vine asta: reintroducerea taxei pe informaţii de interes public eliberate în baza Legii 544/2001, cea pe care, dacă vă mai aduceţi aminte, am reuşit să o dau jos după ce m-am certat vreo 3-4 luni de zile pe tema asta cu liberalii care deţineau majoritatea în Consiliul Local. Atunci, în 2015, nu eram consilier, ci activist civic“, a precizat consilierul Cristian Ghingheş într-o postare pe blogul propriu.