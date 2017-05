Un tânăr de 24 de ani şi-a făcut un business de succes cu zmeură. Vinde şi în piaţă, dar şi pe internet

Pasiunea lui Laurenţiu Culda pentru zmeură a început din copilărie şi s-a dezvoltat după ce a citit mai multe pe internet despre să îngrijeşti această plantă. Şi-a amintit atunci că avea în grădină o tufă de zmeură şi, având o bucată de pământ liberă, a luat decizia, împreună cu mama lui, să cumpere nişte butaşi de zmeură. „Aceştia au crescut şi ne-am dat seama că producem mai mult decât aveam noi nevoie. Cum eu am făcut facultatea de Marketing imediat mi-a venit ideea să fac un pic de publicitate pe internet, mai ales pe Facebook, să văd dacă oamenii sunt interesaţi. Am avut succes încă de la început“, îşi începe povestea Laurenţiu Culda.

El spune că zmeura începe să fie bună de consum la începutul lunii iunie şi merge până în iulie. „Livrăm acasă, dar vrem să fim prezenţi şi în piaţă. Pentru că am observant că oamenii ne caută şi acolo. Vrem să fim mai aproape de clienţi“, mărturiseşte arădeanul. Zmeura va apărea pe pieţele din Arad la mijlocul lunii iunie. Preţul va începe de la 30 de lei şi se va stabiliza undeva la 20 de lei kilogramul.

Laurenţiu Culda cultivă 10 ari cu zmeură şi spune că până acum este un experiment reuşit. „Planta se înmulţeşte foarte repede şi aşa am putut vinde din ea. Preţul ei era de 3,5 lei pentru o plantă de zmeură, dar am dat-o la doi lei. Aşa mi-am scos investiţia în butaşi înainte să pot vinde fructele“, mai spune Laurenţiu Culda.

Preţurile la zmeură în Arad sunt cele mai ridicate din ţară, pentru că sunt foarte puţini producători. „Anul trecut am scos câteva sute de kilograme de zmeură, în jur de 300. Am livrat cu 25 de lei kilogramul. Anul acesta voi produce ceva mai multe kilograme“, explică Laurenţiu.





Brandul Zmura

Laurenţiu vrea să dezvolte şi un brand numit Zmura, prin care producătorii din Arad care au fructe asemănătoate să le poată vinde în piaţă sau chiar prin livrări la domiciu. „Am căutat zile întregi, m-am tot gândit, până la urmă am pus Zmura. Eu aveam zmeură, mai ştiam pe cineva care avea mure şi aşa a ieşit un brand al producătorilor locali. Sub acest brand vinde căpşuni şi verişorul meu. Am început, de asemenea, să colaborăm şi cu alţi producători. Am găsit de mure, cireşe, vişine“, mai spune arădeanul.

Vânzările de pe site-ul Zmura.ro sunt destinate deocamdată doar arădenilor, dar intenţionează să se extindă şi să livreze la domiciliu şi în alte judeţe. Spre exemplu, cei care doresc să cumpere căpşuni online în aceste zile vor plăti 12 lei pe kilogram, dacă aleg să cumpere sub 3 kilograme, dar vor scoate din buzunar 8 lei pe kilogram, dacă vor cantităţi de peste 10 kilograme. Livrarea este inclusă în preţ.

„Luăm comenzi şi de un kilogram. Avantajos este să se cumpere mai mult. Uneori nu scoatem poate nimic pe un transport, dar noi vrem să fim cât mai apropae de clienţi. Aşa vor mai cumpăra şi altă dată de la noi“, mai afirmă arădeanul. Producătorii de zmeură, mure şi căpşuni din Arad, care produc sub brandul Zmura, livrează şi la nunţi sau alte petreceri mai mari. „Şi atunci negociem preţul în funcţie de câte kilograme comandă clientul. La zmeură, dar şi la celelalte, trebuie să fim foarte atenţi. De exemplu, după ce este culeasă trebuie livrată imediat sau depozitată în mod corespunzător. Nu ne permitem să dăm clientului marfă frumoasă deasupra şi la fundul caserolei să fie stricate“, mai spune tânărul producător.

