Românca ajunsă campioană de fitness în Statele Unite, cu 12 trofee câştigate. „Am plecat din România acum 11 ani fiindcă am vrut altceva“

Gabriela Panduru (39 de ani) a absolvit Facultatea de Fizică la Universitatea de Vest din Timişoara, apoi pe cea de Informatică de Gestiune, din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu“ din Arad. La scurt timp după absolvirea celei de-a doua facultăţi, a început să predea informatica.

„Am avut plăcerea să lucrez ca profesor de informatică la Palatul Copiilor din Arad, unde aveam elevi de la vârsta de 4 ani la 18 ani, proveniţi din toate şcolile arădene. Era o instituţie deosebită, condusă de Ecaterina Gerold, o femeie puternică care a fost o inspiraţie pentru mine. De altfel, acolo, la Palatul Copiilor, organizam anual concursuri internaţionale şi călătoream cu un grup de copii peste tot. A fost o perioadă superbă, plină de creativitate. Îmi place foarte mult să interacţionez cu oamenii, în special cu copiii şi de aceea am ales atunci să fiu profesor“, povesteşte Gabriela.

Chiar dacă după cinci ani de profesorat, viaţa ei a luat o întorsătură total neaşteptată, Gabriela Panduru a rămas apropiată de elevii ei. „Sunt 11 ani de când am plecat din ţară, dar chiar şi în ziua de azi, când vin în Arad, de multe ori îi întâlnesc prin oraş şi povestim. Mi-au fost tare dragi“, adaugă cu nostalgie fosta profesoară.

Lucrează în SUA cu un designer român

De când a plecat din Arad, cu 11 ani în urmă, Gabriela Panduru a apărut în reviste internaţionale în calitate de model de fitness şi de modă. În prezent, locuieşte la New York, unde este competitor profesionist de fitness bikini 100% natural. „Am plecat din Arad fiindcă am vrut altceva, mereu am fost o fashionistă. Moda nu înseamnă doar haine. Este un stil, o artă, o prezentare a creativităţii oamenilor, a frumosului. Este o evadare, o lume proprie construită de artist“, spune Gabriela.

De-a lungul anilor, a acumulat 12 trofee pentru forma ei fizică, toate luate în SUA. De trei ani, lucrează direct cu un designer român stabilit la New York, Alexandra Popescu York. De altfel, Gabriela este coordonatorul de modă şi ambasadorul brandului româncei. „Sunt o prezenţă permanentă alături de designerul Alexandra Popescu York, cu care lucrez la Consulatul Român din New York şi în cadrul Institutului Cultural Român din New York. Mergem la evenimente exclusive, în care sunt promovate talentele României“, spune arădeanca.

A lucrat şi ca jurnalist de modă la câteva reviste independente şi a creat patru coperte pentru reviste ca „DMochelle Magazine“ şi „BB Magazine“.

Ce înseamnă să fii campioană de fitness

Gabriela spune că pasiunea ei pentru fitness este responsabilă pentru tot ce i se întâmplă bun astăzi. „Am început să practic fitnessul la 20 ani, la Casa Sindicatelor, sub îndrumarea antrenorului Mihai Dehelean. Am început să concurez în SUA, la 34 de ani, la categoria bikini fitness, sută la sută natural şi pot spune că am avut succes“, explică Gabriela Panduru.

Dar pentru a-şi menţine condiţia fizică atât de premiată, fosta profesoară de informatică se antrenează patru zile pe săptămână şi ţine o dietă destul de strictă de zece ani. „Beau doar apă, nimic altceva, nu mănânc pâine, foarte rar includ în alimentaţia mea carne roşie, consum foarte puţine lactate. Am cinci mese pe zi, nu mănânc nimic prăjit, doar fiert sau copt. Încerc să beau cam trei litri de apă pe zi. Nu este uşor să fii permanent la dietă, dar încerc. Îmi plac foarte mult dulciurile şi asta e cel mai greu de controlat. Mânânc ciocolată neagră destul de des. Este ceva la care nu pot renunţa. Îmi dă energie. Acest stil de viaţă mi se potriveşte, nu este uşor, dar încerc să mă autodisciplinez“, enumeră Gabriela.





În cadrul concursurilor, Gabriela lucreză cu nutriţionişti profesionişti şi cu antrenori. Aceştia o analizează săptămânal şi îi schimbă antrenamentele în funcţie de nevoie. „Am plăcerea să lucrez şi să colaborez cu unii dintre cei mai populari atleţi din lume: Juan Morel, Victor Martinez, Anton Antipov, Patrice Vignola şi lista poate continua. Acum mă pregătesc pentru 2018“, mai spune campioana la fitness.

De la fitness, la modă, doar un pas

„Moda şi fitnessul merg pentru mine împreună. Fără fitness, nu aş fi putut fi model. Sunt fotogenică şi vârsta nu mai există în ecuaţie. Mă bucur să observ cât de mult a evoluat moda în ultimi 20 ani şi că transmite mesaje pozitive tuturor femeilor de toate mărimile şi înălţimile. Fiecare femeie are dreptul să se simtă frumoasă şi apreciată“, consideră Gabriela.





Ea a apărut în numeroase reviste, atât cu profil sportiv, cât şi de modă: Women fiteness.net, „Fashion Rox“, „DMochelle Fashion“, „BB Magazine“, „FV Magazine“, „Portofolio Magazine“, „Creations Magazine“, „Deamina“, „Black Tie Magazine“, precum şi „Romanian Journal NY“.

