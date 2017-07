Robotica în sudură, dezbătută la Arad

La evenimentul organizat de Francisc Tusz în calitate de preşedinte al ASR Arad şi Ioan Marin Crişan în calitate de preşedinte al Filialei Arad a Confederaţie Patronatul Român au participat, pe lângă ingineri sudori, profesori şi lectori universitari de la Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Inginerie, specializarea Ingineria sudării, Şerban Panaitescu preşedintele ASR România, Gábor Halász, membru în conducerea sudorilor din Ungaria, şi Jànos Dobránszky, profesor universitar la Universitatea Tehnologică din Budapesta, membru în conducerea sudorilor din Ungaria.



Acţiunea are drept scop populariza implementării roboţilor industriali în sudură, iar temele abordate au fost:

- Noutăţi în industria laserului, trenduri de dezvoltare în domeniul prelucrării în 2D, 3D (tăiere, sudare, tehnologii aditive), lucrare elaborată de Gábor Halász

- Robotizarea operaţiilor de sudare în Arad, lucrare realizată şi prezentă Francisc Tusz şi Cristian Popa

- Principalele activităţi în sudarea robotizată cu arc electric în România pentru cele două decade ale secolului 21, lucrare realizată de Nicolae Joni, Christian Paul Haiger, Ştefan Fogorasi şi prezentată de Ştefan Fogorasi.

„Mi-am dorit această masă rotundă, deoarece cu ani in urmă, respectiv în anii 1980 am pornit un studiu privind robotica în industrie, şi am dorit să văd până unde putem ajunge. Şi iată că astăzi roboţii industriali pot înlocui până la patru sudori, lucru foarte bun ţinând cont de lipsa tot mai acută de personal califiat în industrie”, a declarat Francisc Tusz, preşedintele ASR Arad.

„Mă bucur foarte mult că sunt astăzi la Arad şi vorbesc despre sudură şi roboţi industriali în sudură, deoarece eu am făcut studiile la Timişoara, şi iată că acolo unde am început studiul mă întorc să vorbesc despre ceea ce am învăţat şi am continuat să studiez”, a precizat la finalul conferinţei Gábor Halász.

„Mă bucură preocuparea factorilor implicaţi în studiul sudării de a găsi soluţii pentru continuarea procesului de producţie. Acum mulţi zeci de ani nici nu visam la aceste lucruri dar iată că, prin cercetare şi implicare, şi România este una dintre ţările care au făcut pionierat în domeniul roboticii în general şi al roboticii în sudură în mod special”, a declarat Şerban Panaitescu, preşedintele ASR.





„Şcoala de sudură nu oferă doar o simplă specializare unor tineri care doresc să înveţe una din cele mai grele meserii, ci oferă o şansă la un loc de muncă bine plătit. Să cunoşti o meserie este un atuu pe care foarte puţini îl au în acest moment. Faptul că aici, la şcoala de sudură din Arad, elevii învaţă să lucreze conform noilor tehnologii, conferă o şansă în plus absolvenţilor pe piaţa muncii.Trebuie să apreciem dinamica dezvoltării acestei şcoli, capacitatea de a ţine ritmul cu solicitările mediului de afaceri. Ceea ce s-a reuşit aici nu a fost doar crearea unei şcoli care să-i înveţe meserie pe cei care doresc, ci s-a reuşit crearea unei şcoli moderne, funizoare de specialişti în sudură, pregătiţi să facă faţă noilor provocări din domeniu”, a declarat prof.univ.dr. Alexandru Popa, prorector al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.

Ioan Marin Crişan, preşedintele Filialei Arad a Confederaţie Patronatul Român şi directorul Şcolii de Sudură din Arad a declarat: „Desfiinţarea şcolilor profesionale, emigrarea forţei de muncă în ţări cu pondere financiară crescută a dus la lipsa sudorilor în industrie, ceea ce ne obligă să căutăm noi soluţii pentru a face faţă cerinţelor de pe piaţă. Robotica este una dintre soluţii şi mă bucur că Aradul face din nou pionierat. Există specialişti cu experienţă, dar şi tineri care se implică în găsirea acestor soluţii, iar evenimentul organizat la Arad vine să ne confirme din plin acest lucru”.

Vă mai recomandăm: Românul sudor care se arată mândru de meseria prin care a crescut profesional

Şcoala de sudori înfiinţată cu 300.000 de euro. Un meseriaş cu diplomă şcolit la Arad câştigă extrem de bine „în afară“