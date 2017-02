Filmul “Frânturi de speranţă” se toarnă la Arad

Alături de el în distribuţie se află şi cunoscuta prezentatoare TV Diana Mariş Costea, în rolul Contesei, iubita pictorului în poveste este Sandra Ţepurică, în rolul actriţei Gloria o găsim pe Andrada Dupu, care vine de la Bucureşti, iar comisarul Gabriel Voinescu este interpretat de Dan Stoica.

Scenariul şi regia aparţin lui Cătălin Dupu, regizor şi actor, care l-a avut ca maestru pe marele Dem Rădulescu, în anii 90.



Pictorul Dan Merişca a declarat: "Am dorit mult ca filmul să fie turnat în judeţul nostru, asta din mai multe motive. La început am vrut un scurt-metraj, după care am fost provocaţi să trecem la categorie grea. Sunt încântat de scenariu, de oamenii cu care lucrez şi că pot promova arta de calitate. Îmi place mult filmul, iar pentru acesta, ne dorim să fie pe gustul multora”.



Acţiunea filmului are la bază o poveste românească dar deloc cenuşie, ci una savuroasă, complexă şi fără clişee.



Proiectul independent, Frânturi de speranţă, mai are cel puţin o particularitate: „Probabil de la filmul Luchian nicio producţie românească nu a mai prezentat la cadru atâtea tablouri, dar nu e rău, din contră.", a menţionat regizorul bucureştean Cătălin Dupu, nominalizat până acum la un festival de film internaţional.



În toamnă premiera naţională va avea loc în Arad, probabil la sfârşitul lui septembrie iar realizatorii ne anunţă că până atunci vom mai avea din partea lor şi alte surprize.

Vă mai recomandăm: Cele mai frumoase filme de dragoste ale anului 2016 VIDEO

Cele mai aşteptate filme din 2017 VIDEO