Expo Arad găzduieşte în aceste zile Demo Plast Vest FOTO

Conceptul Demo Plast este concentrat pe oferirea de soluţii moderne la problemele întâlnite de specialiştii companiilor din România în procesele de producţie şi prelucrare a maselor plastice, cauciucului şi materialelor compozite.

Specialiştii spun că organizarea Demo Plast în vestul ţării, la Expo Arad, este un beneficiu pentru o zonă industrială foarte dinamică şi dezvoltată. Este cunoscut faptul că prelucrarea metalelor şi prelucrarea maselor plastice, transformarea acestora în componente de înalt nivel tehnologic, reprezintă în acest moment provocări majore pentru companiile din sectorul auto care întâlnesc constrângeri diverse.

„La mai puţin de o lună, am revenit la Expo Arad cu un târg pe care îl propunem pentru prima dată industriei din România – Demo Plast. Industria prelucrării maselor plastice este într-o expansiune rapidă şi continuă, iar în zona de vest a ţării există o concentraţie ridicată de specialişti şi companii, dar şi o infrastructură bună şi oportunităţi de contacte cu exteriorul pentru cei din industrie. Alături de partenerii noştri tradiţionali Asociaţia Constructorilor de Automobile din România, Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, Camera Franceză de Comerţ şi Industrie în România, am beneficiat în organizarea acestui târg şi de sprijinul generos al Camerei de Comerţ şi Industrie Arad. Companiile participante îi aşteaptă pe specialiştii din domeniu cu multe noutăţi şi surprize plăcute. Începând cu acest an, la Demo Plast va prinde formă viitorul acestei industrii”, a declarat Onuţ Iliescu, directorul Tehnic Media, organizatorul Demo Metal şi Demo Plast.

La deschiderea oficială a târgului au fost prezenţi Onuţ Iliescu, director general Tehnic Media, Gheorghe Seculici, preşedinte CCIA Arad, Bogdan Nestor, general manager Wittmann Battenfeld, Adrian Sandu, secretar general ACAROM, Raluca CIBU-BUZAC, director, Direcţia Politici Regionale şi Internaţionalizare ADR Vest, precum şi a reprezentanţilor autorităţilor locale. Apoi, a urmat prima sesiune a Forumului Demo Plast vest, „Industria de mase plastice din zona de vest – Atragere de noi clienţi, furnizori, parteneri şi specialişti”. Conferinţele vor continua şi în zilele următoare. În 22 iunie, se va dezbate tema „Industria Auto – client important pentru industria prelucrării maselor plastice – Direcţii de dezvoltare”, iar 23 iunie va fi dedicată noutăţilor tehnologice, sub tema „Noi tehnologii şi Inovaţii – Noi echipamente pentru industria prelucrării maselor plastice”.



În vestul ţării sunt concentrate foarte multe companii de producţie care activează în domeniul prelucrării materialelor plastice şi conexe, fiind zona reprezentativă în România.



De asemenea, se va organiza o zi de întâlniri de afaceri în cadrul târgului.





Vor avea loc diverse întâlniri FOTO Claudia Untaru



În fiecare din cele trei zile se vor aborda tematici de actualitate şi de mare interes pentru specialiştii care activează în industria românească în cadrul Forumului Demo Plast Vest 2017, după cum urmează:

Ziua II – 22.06.2017: Industria Auto – client important pentru industria prelucrării maselor plastice – Direcţii de dezvoltare



Ziua III – 23.06.2017: Noi tehnologii şi inovaţii – Noi echipamente şi materiale pentru industria prelucrării maselor plastice.



Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Judeţului Arad, în calitate de gazdă a acestui eveniment, consideră că parteneriatul cu Tehnic Media, în privinţa celor două evenimente Demo Metal Vest şi Demo Plast Vest, este o oportunitate pentru întreaga zonă de vest, în general, dar şi pentru multitudinea de firme din industria prelucrării metalelor şi a maselor plastice din Arad şi împrejurimi, în special.

