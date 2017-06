Arădeanul Antoniu Martin a condus delegaţia economică din Republica Moldova

Din aceasta au făcut parte importante companii din Elveţia, Italia, Monte Carlo şi Romănia.

,,Delegaţia formată din oameni de afaceri din numeroase domenii a fost rezultanta Forumului Economic Internaţional de la Arad , din luna aprilie acest an, eveniment care a generat oportunităţi de afaceri importante , precum şi interesul unor companii occidentale de a intra pe piaţa Republicii Moldova. Cu ocazia prezentei deplasări , am susţinut şi o conferinţă de presă , la sediul agenţiei IPN, unde am diseminat rezultatele Forumului Economic de la Arad pentru Republica Moldova ”, a declarat dr. Antoniu Martin, preşedintele pentru România al CIAD.

