Trei elevi de la o şcoală din Alexandria, răniţi în timpul orei de curs, după ce  bucată de tavan s-a desprins şi a căzut peste ei

La Şcoala Gimnazială nr 4 din Alexandria, in timpul orelor de curs, tencuiala unui tavan a căzut peste copii.







Trei elevi de clasa a IV-a au suferit răni usoare, fiind transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale. Copii au acuzat dureri de spate şi prezentau julituri. După ce au fost examinaţi de medicii de la Camera de gardă a Spitalului Judeţean din Alexandria, copiii au fost trimişi înapoi la şcoală, starea lor fiind una bună.





”La ora 09.15 am fost anunţat de către învăţătoarea clasei a IV-a de faptul că o bucată din tavanul clasei a căzut peste copii. În acel moment m- am deplasat în clasă. Prima măsură luată a fost să evacuăm copiii din clasa respectivă, iar pentru cei trei copii, care au suferit răni uşoare, am făcut solicitare prin 112 la Ambulanţă. Unul dintre cei trei copii acuza dureri de spate. Am anunţat şi părinţii.

În urma investigaţiilor şi a radiografiilor făcute nu a fost descoperită nicio problemă.În momentul păbuşirii tavanului, în clasă se aflau 25 de elevi dintr- un total de 29”, a spus Gelu Neagu, directorul Şcolii Gimnaziale ”Alexandru Colfescu” din Alexandria.









Potrivit conducerii şcolii, tavanul nu prezenta urme de fisură. La Şcoala Gimnazială nr 4, în urma incidentului, s-a prezentat o echipă de la Inspecţia în Construcţii pentru a verifica tavanele din toate sălile de clasă.



”Sunt puţin zgâriaţi trei copii, am înţeles din ce a spus directorul. A căzut pur şi simplu fără să fie fisurat, nimic. Şcoala este prinsă într-un program de reabilitare al primăriei, cu PNDL. Din ce mi-a spus directorul, era una din cele mai bune săli de clasă şi tavanul nu prezenta fisuri”, a declarat, inspectorul general al ISJ Teleorman, Valeria Gherghe.