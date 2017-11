Ceaţă totală în jurul noului stadion de fotbal proiectat la Alexandria. Stadiul investiţiei anunţate cu surle şi trâmbiţe

Proiectul privind realizarea complexului sportiv a primit toate avizele Ministerului Dezvoltării şi Companiei Naţionale de Investiţii, dar fiind vorba de o investiţie de peste 8 milioane de euro, era nevoie de o hotărâre de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi demararea investiţiei. Însă hotărârea de Guvern pe care o aşteptau autorităţile din Alexandria, care au susţinut, în ciuda comentariilor negative, utilitatea acestui proiect, nu a mai apărut. Cu toate acestea autorităţile locale aşteaptă în continuare concretizarea proiectului .



”Am convingerea ca nu va fi modificată politica Guvernului de a finanţa obiective în infrastructura sportiva din judeţele cu resurse financiare proprii mai reduse, dar cu un potential de selecţie al viitorilor sportivi foarte mare. Este normal să luptăm pentru o baza de antrenament modernă care să le ofere condiţiile necesare performanţei sportive, dincolo de toate atacurile şi jignirile pe care unii le revarsa în valuri asupra noastră. Noi toţi ar trebui să luptăm pentru sportivii noştri, căci şi ei prin munca lor şi rezultatele obţinute ne fac mândri pe noi toţi”, spune primarul Alexandriei, Victor Drăguşin.



În ultima sa vizită la Alexandria, cu prilejul deschiderii anului universitar, Liviu Dragnea şi-a arătat în continuare susţinerea faţă de proiect, dar nu a mai avansat niciun termen pentru realizarea acestuia .



”Eu sper să se facă, pentru ca şi acest judet are drepturi ca şi alte judeţe. Asa cum şi în alte părţi s-au făcut investiţii, spre să se facă şi aici pentru că este şi o solicitare a Federaţiei Române pentru stadion aici şi la Târgovişte, pentru campionatul care urmează şi, în plus, cât mai multe stadioane în România ajută baza de selecţie. Suntem cu toţii supăraţi, şi pe bună dreptate, că echipa naţională nu mai are performanţe de foarte mulţi ani, că în alte sporturi nu mai avem foarte multă performanţă, dar o susţine fără sportul de masă nu poţi să facă fără o bază sportivă serioasă”, a spus Dragnea.



Proiect blocat timp de trei ani



Despre reabilitarea Stadionului municipal din Alexandria se vorbeşte încă din 2014. Investiţia ar fi trebuit să demareze în 2015 şi să fie finalizată până în prezent, conform proiectului iniţial. Proiectul a fost blocat însă după ce mai mulţi lideri PNL au considerat investiţia mult prea mare şi inutilă pentru o localitate aşa de mică şi săracă, priorităţile în opinia acestora fiind altele. Prezent la Alexandria, în luna mai, cu prilejul inaugurării Sălii Polivalente-un alt obiectiv finanţat prin CNI- ministrul Sevil Shhaideh, a anunţat că reabilitarea Stadionului se afla în circuitul de avizare la nivelul Ministerului, în comitetul tehnic de avizare. Proiectul a primit, în final, avizele Ministerului Dezvoltării Regionale şi în acest stadiu s-a blocat, din nou.



Proiectul privind reabilitarea şi modernizarea stadionului din Alexandria, rămas deocamdată în stand-by,prevedea o investiţie de 12 milioane de euro. Contribuţia municipalităţii din Alexandria urma să fie de doar 1,38 milioane de lei. În ceea ce priveşte utilitatea, aşa cum menţiona în nota de fundamnetare a proiectului, stadionul urma să creeze un adevărat pol cu caracter sportiv în Alexandria : „Prin realizarea obiectivului de investiţii se va crea un adevarat pol cu caracter sportiv în Municipiul Alexandria, având în vedere că în imediata vecinătate a stadionului funcţioneză Sala Polivalentă a Ministerului Tineretului, un bazin de înot modern funcţional pe tot parcursul anului, terenuri de tenis, terenuri de baschet. Apreciem că prin realizarea obiectivului de investiţii vor beneficia în mod direct Clubul Sportiv Şcolar (şapte secţii) şi Clubul Sportiv Teleorman (opt secţii) precum şi locuitorii din Municipiul Alexandria şi zona limitrofă, circa 100.000 de persoane”



Stadionul propus de Ministerul Dezvoltării are o capacitate totală pentru 5.496 spectatori, o suprafaţă construită de 15.795 de mp, iar durata de realizare a investiţiei urma să fie de 18 luni. Aşa cum a fost avizat de Ministerul Dezvoltării, proiectul propunea ”refacerea terenului de fotbal, dimensiunile acestuia urmând să fie 105×68 metri, pista de atletism cu cinci culoare regulamentare, locuri speciale pentru presă în tribune, 2 studiouri TV şi o sală de conferinţe cu 75 de locuri, două vestiare complet echipate, două săli de încălzire indoor, vestiar pentru arbitri şi cameră pentru oficiali, vestiare pentru alţi participanţi la organizarea evenimentelor, cameră de control cu vedere directă asupra tribunelor, cameră comandament securitate, sistem de nocturnă, dispus pe copertinele celor două tribune, cu nivel de iluminare pentru transmiterea în direct a meciurilor televizate, sistem de sonorizare şi adresare public, tabele multimedia, hotel pentru sportivi cu 40 de camere cu paturi duble şi baie proprie, zona de recepţie, restaurant, spaţii de recuperare pentru sportivi/ SPA ”.