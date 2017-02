Locuitorii din Alexandria ies din nou în stradă sâmbătă

Alexăndrenii ies în stradă şi sâmbătă seara. Un apel lansat pe Facebook, pe pagina ”Retrageţi ordonanţa! NU Abuz! NU Hoţie! Mai aveţi 7 zile!”, anunţă o nouă seară de protest în reşedinţa judeţului Teleorman:



”Încurajam lumea din Alexandria si imprejurimi sa ni se alature, nu aveti de ce sa va fie teama, nu va avea cine sa va mai faca rau, in curand depasim punctul critic si nimic nu va mai fi ca inainte. În aceste 3 zile frumoase si pasnice am aflat ca aici exista romani demni, cinstiti si cu spirit civic, nu suntem toti slugi supuse hamsterului, suntem solidari cu tara, cu natiunea! Acum suntem mai motivati ca niciodata sa scapam de aceasta ordonanta si nu numai. Dar daca acesta ordonanta nu pica, picam noi si viitorul nostru. Punct de intalnire: in fata Casei de Cultura, exact ca zilele trecute si cele ce vor urma.Vom face plimbarea de seara pe Centru (strada Libertatii)”.

Vineri seara, aproximativ 150 de alexăndreni au protesat şi au mărşăluit, manifestându-şi nemulţumirea faţă de modificările aduse Codului Penal de Guvernul Grindeanu.