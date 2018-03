Un şofer din Alba a fost trimis în judecată pentru că a condus de 100 de ori fără permis. Cum a fost prins de polţişti

Pe lângă faptul că a condus de 100 de ori maşina fără a avea permis de conducere, Szabo Atila mai este acuzat de participaţie improprie la fals intelectual (două fapte), participaţie improprie la uz de fals (două fapte) şi instigare la mărturie mincinoasă. Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Aiud în 12 martie 2018 şi urmează să intre în procedura camerei preliminare. Infracţiunile ar fi fost comise pe o perioad mai mare de timp.





Inculpatul din comuna Lopadea Nouă este cunoscut poliţiştilor pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui autovehicul fără permis de conducere. La sfârşitul anului 2017 a fost condamnat definitiv la 1 an, 4 luni şi 10 de zile de închisoare cu executare, în acest dosar fiind revocată amânarea executării pedepsei în alte două cauze anterioare în care a fost judecat. De asemenea, în 2016 a fost condamnat la 1 an de închisoare cu suspendare pentru conducerea unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice.







În dosarul în care inculpatul a fost condamnat definitiv pentru conducere fără permis, poliţiştii s-au sesizat din oficiu, în 9 mai 2017, cu privire la faptul că în data de 30 august 2016 inculpatul a condus autovehicule pe drumurile publice deşi avea suspendat permisul de conducere. Aceştia i-au adus la cunoştinţă inculpatului că are obligaţia ca în termen de 5 zile să predea permisul de conducere iar în cazul în care nu-l va preda îi va fi suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.





”Cu toate acestea, inculpatul nu a predat permisul de conducere organelor de poliţie şi, cunoscând că exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice îi este suspendată, în data de 17.05.2017 s-a deplasat în municipiul Turda la un service auto, a preluat autoutilitara marca Mercedes-Benz pe care a condus-o aproximativ 50 km pe traseul Turda - satul Lopadea Nouă, de unde l-a luat, în calitate de pasager pe un verişor, inculpatul rugându-l pe martor să se deplaseze împreună înapoi în Turda, pentru a-şi aduce la domiciliu maşina personală”, se afirmă în motivarea instanţei de judecată.





Astfel, inculpatul a condus autoutilitara din satul Lopadea Nouă spre Turda, însă pe drum a fost oprit de poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Alba. ”Inculpatul Szabo Atila a prezentat permisul de conducere, iar după ce organele de poliţie au procedat la verificarea inculpatului în baza de date, au constatat că acesta figurează cu dreptul de a conduce autovehicule «Cu restricţii – Reţinut»”, se mai susţine în motivare. Ulterior, poliţiştii au descoperit şi alte fapte ale bărbatului care au făcut obiectul dosarul trimis recent în judecată