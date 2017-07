Un jurnalist de 42 de ani din Satu Mare, identificat ca persoana care s-a spânzurat de un pod la Alba Iulia

Cristian Matos le-ar fi spus apropiaţilor că merge să facă o excursie în Munţii Apuseni. Ultima postare pe facebook a fostului jurnalist a fost legată de o problemă privind iubita sa.

„Pentru toţi cei care aseară au râs de ce i-au făcut iubitei mele..vă garantez că o să preferaţi să răspundeţi în faţa justiţiei şi nu a mea…Hristoşi să fiţi nu o să scăpaţi…nici în mormânt….va scot cu dinţii !!!!”, a scris acesta, duminică, 2 iulie, pe Facebook. Oficial, nu se cunosc motivele pentru care acesta a decis să îşi pună capăt zilelor.





”Acum un an, am fost colegi, cu bune cu rele, cu nervi şi cu certuri am făcut o campanie frumoasă, ştiind că este prima, dar neştiind ca va fi ultima...... Mai învăţat să privesc oamenii în suflet, mai învăţat multe lucruri frumoase, dar cel mai mult mi-a plăcut că tu erai tu însăţi si nu te dădeai bătut niciodată... Dacă ai hotărât să pleci fără să mă anunţi, măcar de acolo de sus trimite-mi un semn, un zâmbet sau măcar o ploaie lină... Dormi în pace bunul meu prieten (frate mai mare) cum îmi ziceai tu că îmi eşti. Să-ţi fie ţărâna uşoară şi somnul veşnic liniştit!”, a scris un prieten al acestuia pe Facebook.