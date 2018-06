Turneu de golf inedit pe terenul „Paul Tomiţă“ de la Pianu de Jos. Profesionişti împreună cu amatori la ”PRO-AM Golf for everyone”

Potrivit organizatorilor, 16 jucători profesionişti de golf vor juca în flight-uri cu câte 4 jucători amatori, acordându-se cecuri pentru categoria pro în valoare totală de 6.000 euro şi premii foarte atrăgătoare pentru categoria amatori, fondul total de premiere depăşind 10.000 euro. Jucătorii profesionişti de top înscrişi în competiţia lansată de Asociaţia Golferilor Profesionişti sunt: Dimitri Chaynes, Austin Curtis, Mus Deboub, Duncan Muscroft, Stephan Nussbaum, Gustavo Barrios Rivas, Peter van der Toch, Andrei Bădiţă, Dragoş Bădiţă, Ovidiu Brebene, Radu Cîrtînă, Iulian Coman, Daniel Ionescu, Gheorghe Luţă, Mircea Stoica şi Gabriel Toader.

Competiţia începe vineri, 8 Iunie, prin antrenamentul celor 80 jucători pe terenul Clubului de Golf Profesor Paul Tomiţa, după care jucătorii se reunesc în şedinţă tehnică pentru a fi trase la sorţi flight-urile şi a li se explica formatul şi regulile competiţiei. Sâmbătă, 9 Iunie, este ziua decisivă – la ora 9:30 competiţia va fi deschisă de către reprezentanţii Asociaţiei Golferilor Profesionişti şi Clubul de Golf Profesor Paul Tomiţa alături de oficialităţi locale: domnul Ion Dumitrel - Preşedintele Consiliului Judeţean Alba şi domnul Petruse Marin Ioan - Primarul Comunei Pianu. La ora 10:00 se da startul competiţiei, făcându-se o pauză pentru masa de prânz. Spectatorii au acces pe teren pe o suprafaţă delimitată şi pot lua prânzul alături de jucători. După ora 16:00 competiţia se declară încheiată, rezultatele urmând a fi anunţate în cadrul festivităţii de premiere. Se vor acorda 3 trofee pentru jucătorii profesionişti şi 16 pentru echipele de amatori.

Duminică, 10 Iunie, vine rândul juniorilor pentru care Asociaţia Golferilor Profesionişti a creat competiţia Golf for every Kid, etapa Kids Golf Tour România, Ediţia I, concurs organizat de GolfLab. “Ne-am propus să contribuim la promovarea beneficiilor practicării acestui minunat sport, să creăm programe naţionale pentru generaţiile tinere şi să activăm cât mai multe colaborări între cluburile de golf din ţară. Golf for Everyone este doar un prim pas, organizaţia pe care o reprezint urmăreşte alinierea României în cel mai scurt timp la standardele internaţionale atât în golful profesionist, cât şi în cel amator. Suntem încântaţi să organizăm prima ediţie a competiţiei la Clubul de Golf Profesor Paul Tomiţa şi să onorăm astfel memoria unui om deosebit”, spune Sebastian Grecu, Vicepreşedintele Asociaţiei Golferilor Profesionişti.

„Brandul Alpin a ales să susţină acest eveniment din mai multe motive, poate cel mai important fiind acela că organizatorii au ales terenul de golf de la Pianu de Jos, un loc cu o încărcătură emoţională aparte pentru noi, ardelenii. Paul Tomiţa, cel care a pus bazele acestui sport în România, este unul dintre cei mai importanţi oameni ai comunităţii noastre iar Alpin 57 Lux se implică activ în toate demersurile locale. A aduna la un loc profesioniştii şi amatorii şi a crea o competiţie pentru tânăra generaţie – care va duce acest sport nobil mai departe – reprezintă valori pe care şi noi le respectăm în cadrul organizaţiei noastre. Respectând trecutul pregătim viitorul”, afirmă Ioan Istrate, fondatorul producătorului de îngheţată Alpin 57 Lux.