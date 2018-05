Trei elevi din Alba Iulia merg în Irlanda la ”The CoderDojo Coolest Projects”, o competiţie globală a tinerilor IT-işti

Tinerii învaţă IT în cadrul clubului CoderDojo Alba Iulia

Vlad va merge la Dublin cu un joc de strategie, Tudor a realizat o aplicaţie care poate fi un foarte util asistent vocal ce vorbeşte română şi engleză, iar Claudiu a pregătit o soluţie pentru smartphone care permite realizarea unor comenzi de la distanţă.

”Coolest Projects este singurul eveniment anual care se întâmplă global. Tineri din toată lumea merg în Dublin şi îşi prezintă proiectele, iar cele mai intersante sunt selectate de un juriu. Este o ocazie excelentă de networking, de prezentare a proiectelor pe scenă. Va fi o experinţă foarte frumoasă, iar un proiect selectat de juriu înseamnă multe porţi deschise în viitor. Am discutat şi cu cei de la Facebook pentru ca elevii noştri să facă o vizită la sediul companiei din Dublin”, a spus Claudiu Ceia, coordonatorul CoderDojo Alba Iulia. Clubul a fost înfiinţat în octombrie 2017 şi are în medie 15 copii care merg în fiecare sâmbătă în sala de şedinţe a Consiliului local de pe strada Bucovinei pentru a învăţa gratuit programare şi alte lucruri interesante din domeniul IT.





Vlad Hada (foto dreapta jos) este elev în clasa a IV-a la Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu. "Îmi place foarte mult aici pentru că potsă îmi fac proiectul aşa cum vreau eu. Voi merge la Dublin cu un joc de tip survival pe care l-am numit World of the Wild", spune Vlad. Claudiu afirmă despre acesta că l-a impresionat încă de la început: "La 10 ani lucrează şi face chest pe care mulţi nu le fac nici în liceu sau facultate".

Tudor Gruian (foto dreapta sus) este elev în clasa a VII-a tot la Şcoala Mihai Eminescu. ”Proiectul meu este un asistent vocal cu care poţi să interacţionezi şi va fi open source, adică va putea fi preluat gratuit şi modificat de către oricine. Va fi foarte deştept, în sensul că, folosind inteligenţa artificială, va putea face fotografii după care să îşi dea seama dacă o persoană este vesele sau tristă. Comanda vocală va permite, de exemplu, să caute muzică pe internet”, a spus Tudor. Al treilea participant, Claudiu Neamţu (foto stânga sus), elev în clasa a XI-a la Colegiul HCC, care este şi în echipa XEO, va participa la competiţia din Irlanda cu o aplicaţie pentru telefonul mobil cu ajutorul căreia se pot controla anumite dotări dintr-o locuinţă, cum ar fi iluminatul, curentul la prize, aparate de hrănit câinele, pisica sau peştii, etc.

CoderDojo a început în Irlanda în anul 2011, când doi copii au înfiinţat un club de informatică. Ideea s-a răspândit în ţară, apoi în toată lumea. În România cel mai mare club este la Timişoara. ”Ideea participării la cursurile nostare este să descopere ce însemană programarea şi să obţină o gândire logică, raţională. Învaţă aici ceea ce însemană să facă un joc, o aplicaţie web sau de mobil. Idealul e ca fiecare sa îşi găsească un proiect. Mulţi fac site-uri, alţii merg pe dezvoltare de jocuri, animaţii. Se mai fac cărţi, felicitări pentru părinţi şi alte lucruri interesante Mai sunt tot felul de provocări de la Google şi din alte zone de programare pentru copii. Îi mai punem să îşi prezinte proiectele, să se ajute între ei”, a completat Claudiu Ceia. În limbajul CoderDojo acesta este ”champions”, iar elevii sunt ”ninja”. Claudiu mai este ajutat de cinci ”mentori”: Adrian Roşian, Mădălina Rusan, Georgiana Emima Marian, George Olteanu şi Andrei Popa.