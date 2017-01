Românul care susţine că produce chipsuri naturale, fără urmă de E-uri. „Consider că este loc pentru toată lumea pe piaţă“

Ca mulţi dintre tinerii din ziua de azi, Horea Josan Alba şi-a căutat un rost în străinătate. După 16 ani de colindat prin mai multe ţări, a decis să se repatrieze şi să îşi deschidă o mică afacere. Era în anul 2014.



”Am dezbătut cu prietenii fel şi fel de activităţi, iar în final m-am decis să investesc în fabricarea chipsurilor. Motivul a fost răspunsul la întrebarea, dacă vreau să mă extind ce fac? Cu maşini mai performante, în acelaşi spaţiu şi cu aceeaşi oameni pot avea o producţie mai mare. Aşadar, în 2014 am înfiinţat o societate de tip FPA şi am început cu produsul cartofi prăjiţi sub sigla d'Alba. Am reuşit să pun produsul pe piaţă, doar în februarie 2015”, spune Horea Josan (40 ani). Produsul finit este total lipsit de aditivi, conservanţi, potenţiatori de gust, amelioratori, E-uri şi alte ”chimicale”. Din această cauză şi timpul de valabilitate este mai

scurt.

Tânărul întreprinzător a investit peste 13.000 de euro în utilaje şi a cumpărat, de la agricultorii din Alba, cartofi cu un conţinut redus de apă. În numai o luna a reuşit să vândă peste 6.000 de pungi de chipsuri.

”În dotare am o maşină de curăţat, o maşină de feliat, o friteuză de 60 litri şi o maşină de ambalat semi-automatică. Iniţial produsul a fost bine primit pe piaţă, dar mai târziu am fost taxat deoarece, neştiind problema soiurilor de cartofi şi complexitatea procesului, am scos un produs de calitate inferioară. În aceşti doi ani de funcţionare, pot să spun că am acumultat mai mult experienţă decât profit”, afirmă Horea Josan (foto dreapta).

Acesta se aprovizionează cu cartofi de la diverşi producători de pe lângă Câmpia Turzii şi din Covasna, în funcţie de sezon. ”Este o mare mândrie pentru mine pentru că susţin agricultura românească. De altfel, mai consum şi pungi, sare, ulei şi cartonaj, toate fabricate în România. Pot să spun că susţin în totalitate produsele româneşti”, mai spune producătorul chipsurilor d'Alba. Acesta s-a ”lovit” de multe ori de puterea multinaţionalelor, lucru care îi afectează desfacerea produsului.





”Piaţa locală de distribuţie a chispsurilor d'Alba se rezumă la magazinele Agras, care au o politică foarte bună legată de produsele locale, magazinele Dacia, câteva ABC-uri şi trei localuri de seară. Piaţa locală este săracă în iniţiative, lumea este în general pesimistă şi nu se implică în a face comerţ de calitate. Cei doi mari distribuitori de pe piaţa locală şi-au împărţit micile localuri cu contracte de exclusivitate şi premii în bani pentru a vinde doar produsele lor. Acest caz l-am întâlnit în cel puţin patru magazine. Legea competenţei nu există. Mai adaug faptul că unii vând produs, categorie în care mă include şi pe mine, iar alţii vând marketing şi pungi viu colorate”, susţine întreprinzătorul.

La fel ca peste tot în România, piaţa chispurilor este dominată de distribuitorii celor doi mai producători: Lays şi Chio. Contractele de exclusivitate încheiate de aceştia cu majoritatea magazinelor fac imposibilă intrarea pe piaţă a unor alţi producători. ”Consider că este loc pentru toată lumea jucând fair-play. Pentru viitor sper să mă extind şi în alte oraşe şi să încep colaborarea cu o firmă agricolă de producţie de cartofi, astfel încât să rezulte un produs de calitate mult mai bună”, precizează Horea Josan. (Sursa fotografiilor: Facebook/ Fabrica de chispuri d'Alba).





Mica fabrică de chipsuri din Oarda de Jos, Alba Iulia