Protest faţă de modificarea legilor Justiţiei la Alba Iulia. Scriitorul Mihai Şora, în vârstă de 101 ani, participă la eveniment

Sub sloganul ”Alba Iulia - stop legilor justiţiei!! Nu scăpaţi!!”, organizatorii au anunţat un miting de protest care se va transforma într-un marş pe străzile oraşului Alba Iulia. Organizatorii au programat evenimentul la ora 18.00 în zona din faţa Prefecturii Alba. Sunt aşteptaţi să participe şi membrii ai sindicatelor.

”42 de grupuri civice şi organizaţii neguvernamentale, precum şi confederaţiile sindicale Blocul Naţional Sindical (alcătuit din 34 de federaţii profesionale) şi Cartel Alfa (alcătuit din 41 de federaţii profesionale) cheamă fiecare român să ceară în stradă, duminică, 26 noiembrie 2017, ora 18.00, retragerea legilor Justiţiei şi a legilor de modificare a codurilor penale, respingerea în Parlament a ordonanţei privind modificarea legislaţiei fiscale şi demisia imediată a Guvernului şi a preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului. România a ajuns într-unul dintre cele mai grave momente ale istoriei sale postcomuniste, comparabil cu mineriadele din anii ’90, criza financiară şi tăierea salariilor bugetarilor din 2010. Consecinţele deciziilor guvernamentale de astăzi ne vor urmări pentru zeci de ani, ne vor plasa în sfera autoritarismului politic, a jafului banilor publici, a impunităţii politicienilor şi a sărăciei”, susţin organizatorii evenimentului. Printre particpanţii la protest se vor regăsi şi membrii asociaţiei ”Forum Apulum” Alba Iulia, implicată în acţiuni de educaţie şi conştientizare civică. ”O democraţie se întemeiază atât pe votul liber exprimat al cetăţenilor, cât şi pe încrederea că aleşii lucrează în folosul oamenilor. În ultima vreme această încredere este erodată continuu, printr-un adevărat circ politic de prost gust. Asistăm la securişti ce-şi lansează cărţi în mijlocul cetăţii, la guvernanţi ce încearcă să ne convingă de propria impotenţă în faţa unui suprarealist «stat paralel», la indivizi cu probleme penale puşi să facă legile justiţiei după bunul plac, la cozi de topor ce încearcă să blocheze activitatea societăţii civile prin presiuni şi măsuri inspirate din modelul putinist. În faţa tuturor acestor evidenţe, că cei votaţi să ne reprezinte îşi urmăresc doar propriile interese şi sunt pregătiţi de orice pentru a le atinge, considerăm că e de datoria noastră să ne alăturăm protestelor anunţate pentru duminică, 26 noiembrie. Ne vedem în faţa Prefecturii Alba, începând cu ora 18.00”, afirmă reprezentanţii asociaţiei.

La protest va participa şi filozoful şi scriitorul Mihai Şora la protest. Acesta se află zilele acestea la Alba Iulia unde participă la evenimente organizate de asociaţia ”Cartierul Creativ Carolina”. Sâmbătă după-amiaza, la Universitatea „1 Decembrie” din Alba Iulia a avut loc o proiecţie de film legată de semnificaţiile Centenarului, cu Mihai Şora drept protagonist, urmată de o discuţie liberă. Duminică, filozoful, ajuns la veberabila vârstă de 101 ani, are programată, de la ora 14.00, o întâlnire cu copiii, cu care va desena ”cot la cot”. Mihai Şora a spus sâmbătă, în cadrul discuţiilor de la Universitate, că prima şi a doua grijă a guvernanţilor ar trebui să fie pentru cei pe care îi guvernează, fiind întrebat de jurnalişti care ar trebui să fie obiectivul românilor şi conducătorilor lor la 100 de ani de la Marea Unire.





Mihai Şora în Cetatea Alba Iulia

”Să fie o ţară bine guvernată, cu grija celor care o guvernează pentru cei care sunt guvernaţi şi care să fie prima lor grijă şi cea de-a doua. Şi ultima lor grijă să fie grija pentru ei înşişi. Dacă prima lor grijă poate să fie asta, iar ultima lor grijă să fie pentru ei înşişi România are asiguraţi câţiva ani buni în faţa ei”, a spus filozoful. Întrebat cum arată România celor 100 de ani, Şora a răspuns: ”La 100 de ani, ai României şi ai mei, cred că România arată bine. Îşi are forma ei rotundă şi viitorul stă deschis în faţa ţării. Depinde de milioanele de locuitori pe care îi are, să îşi îndeplinească datoria aşa cum trebuie (...) Îi mulţumesc lui Dumnezeu că i-am ajuns, mă simt foarte bine şi dispus să mai trăiesc”.