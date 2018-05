Ordinul Artelor şi Literelor în grad de Cavaler pentru prima oară la Alba Iulia. Doina Hendre Biro a primit distincţia din partea Ambasadorului Franţei în România

Distincţia a fost acordată de Excelenţa Sa, Doamna Michèle Ramis, Ambasador al Franţei în România, în cadrul unei ceremonii organizate vineri, 11 mai, în Sala Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, moderată de Domnul Xavier Leroux, Directorul Centrului Cultural Francez din Cluj-Napoca. Din partea Franţei a participat şi Domnul Jean-Michel Leniaud, distins profesor la Ecole Pratique des Hautes Etudes, Ecole Nationale des Chartes şi Ecole du Louvre din Paris.

Au onorat evenimentul, nu doar zecile de invitaţi din rândul colaboratorilor şi colegilor, ci şi oficialităţi locale precum Domnii Daniel Breaz, Rectorul UAB, Mircea Hava, primarul, respectiv Gabriel Pleşa, vice-primarul municipiului Alba Iulia şi Dumitru Fulea, vice-preşedintele Consiliului Judeţean Alba.

Ambasadoare a limbii şi culturii franceze

Michèle Ramis a apreciat că Doina Hendre Biro are un parcurs academic strâns legat de învăţământul francez şi că şi-a pus cariera profesională în slujba patrimoniului.

„Pentru noi, sunteţi o ambasadoare a limbii franceze şi o ambasadoare a viziunii noastre asupra culturii", a afirmat Michèle Ramis, în cuvântul care a precedat acordarea medaliei. Decoraţia primită de Doina Hendre Biro a fost apreciată de Domnia Sa drept „unul din cele mai frumoase şi mai nobile titluri care se pot decerna şi care, de asemenea, se acordă destul de rar“.



Michèle Ramis a mărturisit că are o slăbiciune în a decora femei, „…pentru a compensa, oarecum, deficitul din deceniile trecute şi din secolele trecute privind recunoaşterea femeilor şi a meritelor şi competenţelor lor".( n.a. după o statistică din 2007, 19,4% dintre deţinătorii Ordinului în grad de Cavaler sunt sau au fost conservatori şi directori de muzee, arhive şi biblioteci, iar din totalul general al deţinătorilor, doar 15,4% sunt femei.)

Michèle Ramis, Ambasador al Franţei în România,alături de Rectorul UAB, Daniel Breaz

Excelenţa Sa a împărtăşit celor prezenţi argumentaţia de fond care a stat la baza acordării ordinului şi decoraţiei de către Ministerul Culturii şi a Comunicaţiei din Franţa.

„Suntem foarte impresionaţi de traseul dumneavoastră profesional, pentru că este unul foarte coerent, în direcţia prezervării patrimoniului cultural, în domeniul bibliotecilor, al cărţii şi, de asemenea, în domeniul relaţiilor franco-române. În fiecare etapă a vieţii dumneavoastră se poate vedea, se poate observa relaţia dumneavoastră cu Franţa. Aţi studiat în România, dar aţi studiat şi în Franţa".

Distincţie dedicată fondatorului Bibliotecii Batthyaneum

După primirea titlului şi a medaliei Ordinului Artelor şi Literelor în grad de Cavaler (Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres), a urmat discursul de răspuns al Doinei Hendre Biro, care a apreciat că ordinul face cinste, în primul rând României, în anul Centenarului Marii Uniri, în al doilea rând, Alba Iulia, oraşul simbol, pe care l-a adoptat şi care a adoptat-o de peste 40 de ani şi nu în ultimul rând, instituţiile în care s-a format şi în care a fost activă în toţi aceşti ani.

După ce a adresat mulţumiri celor care au îndrumat-o şi susţinut-o atât în România cât şi în Franţa şi după ce a evocat într-o manieră poetică respectul pentru limba frumoasă şi pentru marea cultură, pe care le cultivă cu admiraţie, vizibil emoţionată, Doina Hendre Biro a mărturisit în faţa distinşilor oaspeţi şi a invitaţilor cui dedică distincţia primită: chiar contelui Ignác Batthyány, episcop al Transilvaniei între 1780-1798, istoric, savant şi mecena, care fonda în urmă cu exact 220 de ani Batthyaneum-ul, cel mai vechi aşezământ de ştiinţă şi cultură de pe teritoriul actual al României. Institutul său adăposteşte de atunci bătrânul observator astronomic, impresionanta bibliotecă cu carte veche, occidentală şi românească, importantele arhive istorice şi valoroasele colecţii arheologice şi muzeale.

„Ignác Batthyány, omul care a tradus din franceză pentru a promova învăţământul, a-l moderniza, ne-a lăsat un patrimoniu foarte greu de dus şi o responsabilitate deosebită. Dacă nu era această bibliotecă(n.a Batthyaneum) ale cărei valori să le pot promova, Doamna Ambasador nu era la Alba Iulia şi, nici într-un caz, eu nu primeam, acum, această medalie".

Doina Hendre Biro, Doctor al Universităţii Paris IV Sorbonne, este primul om de cultură din Alba Iulia şi din judeţul Alba care a primit Ordinul Artelor şi Literelor în grad de Cavaler a statului francez. Din CV-ul impresionant al deţinătorului distincţiei reţinem şi instituţiile în slujba cărora şi-a dedicat cariera: Muzeul Naţional al Unirii, Liceul de Artă Regina Maria, iar în ultimii zece ani Biblioteca Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naţionale a României. De peste un an, lucrează şi la Primăria Municipiului Alba Iulia ca şi consultant pe aspecte culturale şi ştiinţifice.

Michèle Ramis, Ambasador al Franţei în România, Doina Hendre Biro şi Mircea Hava(primar Alba Iulia)

Despre Ordinul Artelor şi Literelor

Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres are la bază vechiul Ordin Saint Michel, fondat în 1469, destinat aristocraţiei. A devenit totuşi, treptat, până în anul 1830, când a fost temporar suspendat, un ordin de merit civil. Prin Decretul din 2 mai 1957 a fost reintrodus sub actuala titulatură cu cele trei grade, de Cavaler, Ofiţer şi Comandor. Nominalizarea candidaţilor se face pe baza unor propuneri, completate cu numeroase justificative, preluate şi analizate de un Consiliu Permanent al Ordinului,care selectează apoi transmite ministrului o listă, din care acesta selectează personalităţile pentru care emite ordin ministerial de decernare.

Enumerăm exhaustiv doar câţiva dintre deţinătorii distincţiei în secolul trecut, scriitorul Marcel Pagnol, pictorii Georges Braques, Georges Rouault, Marc Chagall, arhitectul Le Corbusier, actorul Jean Paul Belmondo, iar mai recent, profesorul Jean-Michel Leniaud, oaspetele prezent la ceremonie şi da, compozitorul, violonistul şi şeful de orchestră,născut la Bucureşti, Vladimir Cosma. Aceştia din urmă deţin cel mai înalt grad, de Comandor.

În prezent, Ordinul, care se acordă drept recompensă personalităţilor culturale distinse în domeniul artelor sau literaturii sau au adus importante contribuţii la difuzarea limbii şi culturii franceze în Franţa şi în lume, deşi este o decoraţie a statului francez, se acordă în proporţie de ¼ şi în afara hexagonului.

Printre personalităţile din România care au primit Ordin de Cavaler se pot cita: Neagu Giuvara (+), Silviu Purcarete, Irina Mavrodin, Ioana Celibidache, Maia Morgenstern, Gabriela Adameşteanu, Dinu Săraru, Mircea Cărtărescu, Ion Caramitru, Andrei Pippidi, Gabriel Liiceanu, Miki Branişte.

Ordinul francez a fost comparat cu Ordinul românesc Meritul Cultural, fondat în 1931 prin Decretul Regal nr. 2680, care pe lângă primele trei grade,de Cavaler, de Ofiţer şi de Comandor, are în plus şi gradul de Mare Ofiţer.(Articol scris de NCU NEAG)

Foto: Florin Duţulescu