Investiţie controversată pe platforma Kronospan Sebeş. Noua fabrică de formaldehidă, primeşte avizul APM Alba

APM Alba a decis să autorizeze funcţionarea instalaţiei chiar dacă o parte însemnată a populaţiei municipiului Sebeş s-a arătat preocupată de poluarea atmosferică rezultată în urma activităţilor derulate pe platforma industrială de la Kronospan. ”Decizia a fost luată în urma verificării documentaţiei depuse şi a amplasamentului, în urma consultării publicului şi a autorităţilor publice competente, membrie ale Comisiei de Analiză Tehnică”, se afirmă în document.

Reprezentanţii APM mai susţin că s-a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului. Cel puţin din acest punct de vedere informaţia nu este reală. Niciuna dintre propunerile reprezentanţilor oamenilor din Sebeş nu a fost laută în considerare. ”Operatorul instalaţiei (Kronochem SRL - n. r.) este obligat să efectueze raportări periodice, care cuprind rezultatele supravegherii emisiilor şi care vor fi puse la dispoziţia publicului”, se mai precizează în document. Anunţul a fost publicat în 26 septembrie 2017, dată de la care oricine este intersat poate să transmită observaţii în scris la sediul APM Alba. ”În lipsa unor observaţii fundamentate din partea publicului, autoritatea pentru protecţia mediului emite autorizaţia integrată de mediu”, se susţine în finalul anunţului. Cel mai probabil autorizaţia va fi emisă la finalul lunii octombrie.

”În termen de maxim un an de la punerea în funcţiune a instalaţiei de producţie a formaldehidei de capacitate 60.000 t/an, producţia de formaldehidă în instalaţia existentă de 40.000 t/an aparţinând SC Kronospan Sebeş SA va fi sistată. Pe perioada probelor tehnologice ale instalaţiei de producţie a formaldehidei de capacitate 60.000 t/an (maxim 1 an de la punerea în functiune), cele doua instalaţii de producere a formaldehidei de capacitati 40.000 to/an, respectiv 60.000 to/an vor funcţiona în paralel, cu condiţia ca producţia totală de formaldehidă pe platforma industrială să nu depăşească 60.000 to/an, exprimat in 100%”, se afirmă în draftul autorizaţiei.

Vechea instalaţie cu capacitate de 40.000 de tone pe an

În cadrul dezbaterii publice care a avut loc în 11 iulie 2017, la Sebeş, reprezentanţii companiei au încercat să liniştească lumea spunând că nu există pericol pentru sănătatea populaţiei din Sebeş, iar dacă Kronochem (divizia Kronospan pentru producerea formaldehidei) va primi autorizaţia integrată de mediu pentru noua instalaţie, cea veche va fi oprită şi vândută când cea nouă va ajunge la capacitatea maximă prevăzută în autorizaţie. Formaldehida este folosită de Kronsopan în procesul de producţie a plăcilor startificate din lemn. Organizaţii non-guvernamentale au contestat în ultimii ani realizarea investiţiei pe motiv că formaldehida ar fi cancerigenă.

Informaţiile tehnice ale instalaţiei

Capacitatea instalaţiei: Instalaţia de producţie formaldehidă sub forma de solutie 50%: 120.000 t/an (60.000 t/an 100%); sau Instalaţia de producţie solutie de rasina ureo-formaldehidica pre-condensata 85%: 98.000 t/an. Regim de lucru: 333 zile/an, 7 zile/săptămână, 24 ore/zi.

Producţia zilnică este de: 180 to formadehidă, exprimat 100%, funcţionând la capacitatea proiectată timp de 24 de ore pe zi, 333 zile pe an, în proces continuu sau 296 to răşină ureo-formaldehidică pre-condensată, exprimat 85%, funcţionând la capacitatea proiectată timp de 24 de ore pe zi, 333 zile pe an, în proces continuu.

Instalaţia de fabricare formaldehidă de 60.000 t/an formaldehidă, exprimat 100%, este o instalaţie amplasată în aer liber pe o platformă betonată, special amenajată în acest sens, cu o bordura din beton armat pe trei laţuri ale instalaţiei şi o cuvă de retenţie interioară. Instalaţia este alcătuită din 2 linii de fabricaţie identice ce au capacitatea de 30.000 to/an fiecare, ce pot funcţiona independent. Cele două linii de fabricaţie au echipamente identice. Instalaţia este complet automatizată, toate reglările automate care acţionează asupra utilajelor instalaţiei sunt administrate de instalaţia SNCC.

Instalaţia va utiliza rezervoarele de stocare existenţe pe amplasament care aparţin SC Kronospan Sebeş SA: 2 rezervoare de metanol cu capacitatea de 1.200 to fiecare, amplasate în aer liber, în câte o cuvă de retenţie individuală; 8 rezervoare de stocare a formaldehidei cu capacitatea de 780 mc fiecare, dintre care 4 rezervoare sunt scoase din flux. Instalaţia de formaldehidă de 60.000 t/an formaldehidă, exprimat 100%, utilizează procedeul de oxidare Formox – oxidarea directă a metanolului cu exces de aer pe un catalizator de oxid de metal. Catalizatorul este un amestec de oxid de molibden MoO3 şi molibdat feros Fe2(MoO4)3.

Dosar penal la DNA

Construcţia noii fabrici de producţie a formaldehidei de pe platforma industrială Kronospan Sebeş face obiectul unui dosar penal la DNA Alba Iulia. Plângerea a fost făcută de un locuitor din Sebeş, care a solicitat, recent, suspendarea dezbaterilor publice organizate în scopul acordării autorizaţiei de mediu până la finalizarea cercetărilor. Plângerea a fost formulată, iniţial, în 2015, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sebeş, de unde a fost declinată la DNA Alba Iulia, care are competenţa cercetării sesizărilor privind fapte de corupţie.

Reclamaţia la Parchet a fost făcută Nicolae Comici, un locuitor din Sebeş. Acesta a solicitat Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba suspendarea dezbaterilor publice pentru autorizaţia de mediu necesară funcţionării noii fabrici de formaldehidă de la Sebeş, invocând o anchetă DNA în derulare. Potrivit acestuia, expirate ar mai fi şi alte documente, printre care, cel mai important este Avizul de Mediu care a fost anulat de Tribunalul Cluj. Parchetul a înregistrat un dosar penal cu nr. 115/P/2015, pe care l-a trimis spre soluţionare Direcţiei Naţionale Anticorupţie Alba Iulia. Cel care a făcut denunţul a depus la dosar documente prin care a încercat să dovedească faptul că ridicarea noii facilităţi de producţie s-a făcut ilegal.

