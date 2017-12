Droguri vândute unor minori într-o locuinţă din Cugir. Un bărbat recidivist a primit închisoare cu executare

Curtea de Apel Alba Iulia a pronunţat în 21 decembrie 2017 sentinţa definitivă într-un dosar de trafic şi consum de droguri în care a fost implicată o întreagă familie din Cugir.

Inculpatul Romoşan Mihai a fost condamnat la pedeapsa finală de 3 ani şi 7 luni de închisoare cu executare. Infracţiunile pentru care a fost judecat bărbatul au avut loc în perioada 2014 – 2016. Potrivit procurorilor DIICOT, în perioada menţionată, inculpatul a vândut sau oferit mai multor persoane (care au fost audiate ca martori în cauză) cannabis pe care îl obţinea, de cele mai multe ori, din producţie proprie. Acesta avea cinci plante de cannabis pe care le-a cultivat şi îngrijit fiul său în gradina imobilului în care locuiesc. De asemenea, inculpatul îşi procura drogurile şi din alte localităţi, cu ar fi Timişoara şi Cluj Napoca. Printre persoanele cărora inculpatul le-a oferit sau vândut cannabis se aflau şi minori, care, de multe ori, achiziţionau drogurile şi le consumau chiar în locuinţa acestuia.

Cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la data de 10 noiembrie 2016, din locuinţa inculpatului au fost ridicate mai multe recipiente cu masă vegetală uscată de culoare verde oliv, un cântar electronic, un grinder metalic, un dispozitiv pentru fumat din sticlă, un foarfece şi o bucată de lemn, toate prezentând urme de fragmente vegetale. În afară de cele cinci plante de cannabis, la percheziţie s-a mai descoperit şi o cantitate de circa 350 de grame de masă vegetală. Soţia şi fiul inculpatului au fost condamnaţi anterior la pedepse cu suspendare pentru pentru implicarea în activitatea de cultivare, vânzare şi punere la dispoziţie a locuinţei pentru cosum de droguri. În cazul lui Romoşan Mihai (46 de ani), cauza a fost disjunsă pentru că acesta este recidivist, fiind solicitate informaţii despre o condamnare primită în Germania.

De asemenea, acesta mai are la activ o condamnare cu suspendare tot pentru trafic de droguri, din anul 2014. ”Urmarea imediată a faptelor comise de inculpat constă în starea de pericol pentru sănătatea publică şi a consumatorilor drogurilor introduse pe piaţă de inculpat. (...) Din punct de vedere al laturii subiective, instanţa constată că faptele au fost săvârşite cu intenţie indirectă, respectiv inculpatul a prevăzut rezultatul faptelor sale, rezultat pe care, chiar dacă nu l-ar fi urmărit, cel puţin a acceptat producerea lui”, se afirmă în motivarea deciziei de la prima instanţă de judecată.

”Menţine pedepsele stabilite în sarcina inculpatului pentru infracţiunile deduse judecăţii, pedeapsa principală rezultantă de 1 an şi 7 luni aplicată pentru acestea şi dispoziţia de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală a Tribunalului Alba, definitivă prin decizia penală nr. 808/05.03.2014 a Î.C.C.J. Adaugă la pedeapsa principală rezultantă de 1 an şi 7 luni închisoare aplicată pentru infracţiunile deduse judecăţii, pedeapsa de 2 ani închisoare. Inculpatul va executa pedeapsa principală rezultantă de 3 ani şi 7 luni închisoare”, se susţine în minuta deciziei de la Curtea de Apel.