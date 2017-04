Directorul DSV Alba a demisionat după un conflict cu patronul unui abator, condamnat penal şi cu firma în faliment

Tătucu îl acuză pe Nicolae Cristea, administratorul firmei de procesare a cărnii Carmes, că a făcut presiuni asupra asupra acestuia să asigure în continuare asistenţă sanitar-veterinară. Ioan Tătucu a declarat că este ilegal ca DSVSA Alba să asigure asistenţă sanitar veterinară la o firmă aflată în faliment, în condiţiile în care aceasta se află în faliment. El a adăugat că, până în prezent, societatea comercială Carmes Alba SRL înregistrează datorii de 900.000 de lei la DSVSA Alba.

”Din punctul meu de vedere echipa de medici nu putea să continue activitatea la Carmes. Potrivit ordinului 64, în caz de faliment, trebuie să ne retragem echipa de la firma în cauză. Patronul de la Carmes a făcut presiuni să continuăm. Să vină alt director şi dacă el consideră că se poate continua activitatea, o face pe răspunderea lui. Ce vină am eu că firma lui e în insolvenţă din 2010 şi a intrat în luna martie în faliment. Au făcut datorii mari la DSVSA Alba, de circa 900.000 de lei”, a spus Ioan Tătucu pentru ziarulunirea.ro.

Carmes Alba SRL a intrat în faliment ca urmare a unei decizii a Tribunalului Alba din septembrie 2016. Patronul Nicolae Cristea a contestat decizia la Curtea de Apel, dar instanţa a respins recursul acestuia, definitiv şi irevocabil, în 15 martie 2017.

Omul de afaceri Nicolae Cristea, a fost condamnat definitiv la Curtea de Apel Alba Iulia la 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru infracţiuni din domeniul fondurilor europene. Cristea a fost condamnat pentru folosirea de documente false, incomplete sau inexacte, respectiv pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată. Soluţia definitivă de la Curtea de Apel alba Iulia a fost pronunţată în 5 mai 2016. Procurorii DNA Alba Iulia au reţinut în sarcina acestuia trei infracţiuni: folosire sau de prezentare de documente false, incomplete sau inexacte care au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de sume de bani din bugetul general al Comunităţilor Europene, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

În septembrie 2015, abatorul Carmes de la Mesentea a fost vizat de percheziţii ale Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române într-o anchetă efectuată în mai multe judeţe ce a vizat persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu carne. Nicolae Cristea nu a putut fi contactat pentru a comenta acuzaţiile directorului demisionar de la DSV Alba, Ioan Tătucu.