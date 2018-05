Cum au falsificat comuniştii alegerile din anul 1946. Metodele folosite pentru a inversa rezultatul votului favorabil partidelor istorice

Pentru a avea o aşa-zisă bază legală pentru rezultatul votului, noul regim politic impus României de Rusia a aprobat o nouă lege electorală. Aceasta stabilea prin articolul 7 categorii de persoane care nu puteau a fi alese şi nu aveau dreptul de a alege, acestora interzicându-li-se şi să facă propagandă politică.

Autorităţile au utilizat aceste prevederi pentru a ţine în afara listelor pe mulţi dintre cei identificaţi ca posibili votanţi ai opoziţiei. Cei care nu se regăseau pe liste şi depuneau contestaţie aveau nevoie de acte justificative tocmai de la ministerele Justiţiei şi Internelor, care nu au răspuns cererilor la timp. Pe lângă aceasta, în timpul campaniei electorale, cu ajutorul securităţii, a avut loc o veritabilă vânătoare a celor identificaţi ca fiind în electoratul partidelor istorice, precum şi împotriva candidaţilor acestora.

Comuniştii au dominat campania electorală şi sugrumat activitatea forţelor de opoziţie: interzicerea publicării presei ne-aservite sau sugrumarea celei existenţe prin alocarea de cote infime de hârtie şi cenzură aplicată de sindicatele tipografilor, interzicerea accesului la radio, multiplicarea partidelor aparent neasociate, dar de fapt aservite regimului, încurajarea dizidenţelor din partidele istorice.

”Cu toate aceste acţiuni contrare libertăţii de exprimare şi de organizare şi a încercărilor de a deruta electoratul sau de a intimida fizic pe votanţi, rezultatele reale ale votului, atât cât au putut fi reconstituite şi estimate după mai bine de o jumătate de secol, arată că blocul pro-comunist nu a obţinut decât în jur de 21% din voturi şi că Partidul Naţional Ţărănist ar fi câştigat majoritatea absolută şi împreună cu Partidul Naţional Liberal ar fi obţinut peste 70% din voturi. Comuniştii nu numai că au inversat rezultatele reale ale alegerilor, dar lucrând după metodă rezultatelor planificate anticipat au pretins o majoritate de peste 91% în Parlamentul instaurat la începutul lui decembrie 1946”, afirmă istoricul Dinu C. Giurescu în volumul ”Falsificatorii. Alegerile din 1946”.

Pentru a schimba total rezultatul, comuniştii au utilizat mai multe metode. Una dintre acestea a fost introducerea în urmă de voturi pro-guvernamentale înainte de deschiderea secţiilor de votare. În unele cazuri, existau două urne, una dintre ele fiind deja plină cu buletine de vot contrafăcute.. Au existat, de asemenea, urne cu fund dublu, respectiv cu un compartiment unde erau plasate voturile false. în nenumărate cazuri, buletinele de vot erau deschise înainte de fi introduse în urmă, chiar în faţa comisiei, iar dacă nu convenea votul nu mai era plasat în urnă. De asemenea, numărătoarea s-a făcut total netransparent. Procesele verbale au fost falsificate pe loc sau au fost „corectate” pe parcurs, în cazurile în care preşedinţii comisiilor de vot nu au vrut să măsluiască numărul voturilor. În arhive există nenumărate documente în care se descrie modul cum s-a acţionat imediat după închidera urnelor.

Un astfel de document descire ce s-a întâmplat la o secţie de votare din judeţul Vâlcea: ”Raport de activitate la Secţia de votare nr. 45, comuna Pârâieni, întocmit de delegatul Blocului (forţele politice susţinute de comunişti - n.r.): Subsemnatul am vorbit cu preşedintele (secţiei de votare – n.n.) artându-i cum trebuie să procedeze pentru ca succesul să fie pentru Bloc cu 93 la sută faţă de opoziţie [...] La ora 20 seara s-a deschis urna şi a început numărătoarea. Din cauza preşedintelui nu s-a putut face nimic la faţa locului deci rezultatul a fost pentru Bloc 189 iar pentru Manişti 864. Reacţiunea şi-a notat, dar nu a primit nici un act la mână deşi a cerut. Miercuri, când am sosit la Râmnic, am cerut acestui preşedinte să facem din nou calcul şi să dăm Maniştilor numai 7%, iar Blocului 93%. Preşedintele a spus că el nu poate să ia de la Manişti, dar poate să ridice numărul cu circa 400 la Bloc. Subsemnatul nu l-am lăsat şi am cerut să vină cu mine la tov. Niţulescu [...] I-am arătat că nu se poate altfel după care l-am dus într-un birou unde Subsemnatul am făcut calculul şi am trecut pe curat, am complectat procesele verbale fiindcă el tremura din tot corpul, apoi i-am dat săsemneze şi am fost cu dânsul la Dl Prefect pentru ca să le predea”.

”Alegerile din 19 noiembrie 1946 au constituit cea mai mare fraudă politică din istoria României între 1859 şi 1946. Ele au deschis calea pentru distrugerea societăţii tradiţionale româneşti, de tip european, şi punerea ei forţată în tiparele sovietice, odată cu separarea ei de evoluţia normală a celorlalte ţări ale continentului”, mai susţine Dinu C. Giurescu. Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie au protestat împotriva falsificării alegerilor, dar în cele din urmă s-au resemnat cu pierderea României şi au semnat Tratatul de Pace de la Paris în februarie 1947. Presa sovietică, la rândul ei, a aclamat victoria comuniştilor români în alegerile din 19 noiembrie 1946, menţionând că aceasta a constituit ”opţiunea istorică a românilor pentru comunism”. Realitatea era, însă, cu totul alta, majoritatea românilor votând pentru forţele politice istoricecare promovau democraţia.