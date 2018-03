Chipurile de pe bancnotele dolarilor americani. Cum au fost modificaţi stilistic foştii preşedinţi ai Statelor Unite

Simbolul dolarului s-a format datorită evoluţiei scrierilor abrevierilor pentru cuvântul “peso”. Abrevierea se scria iniţial ”ps”, însă aceste două litere s-au transformat în semnul care a rămas şi azi ”$”. Numele de „dolar” este derivat din „taler”, moneda din argint de „Joachimsthal” (în prezent Jáchymov, Boemia). Prin extensie, realul spaniol, moneda de argint cu mare circulaţie pe continentul nordamerican, a fost denumit de coloniştii americani tot „taler” („taler spaniol”), de unde provine numele dolarului.

Chipul primului preşedinte american, George Washington, care a semnat actul de independenţă al Statelor Unite, şi-a găsit loc pe bancnota de 1 dolar, una dintre cele mai utilizate. Zilnic, aproape 17 milioane de astfel de bancnote sunt tipărite pentru a le înlocui pe cele rupte sau vechi.

Thomas Jefferson, cel de-al treilea preşedinte al Statelor Unite, a fost imortalizat pe bancnota de 2 dolari. Unul din părinţii fondatori ai statului american, Jefferson a participat activ la elaborarea Constituţiei. Mulţi sunt însă nedumeriţi că se regăseşte pe această bancnotă, poate cea mai nepopulară dintre toate.





Chipul celui de-al 16-lea preşedinte, Abraham Lincoln, care a abolit sclavia şi a reunit America după ani de război, a fost imprimat pe bancnota de 5 dolari, care are o durată medie de viaţă de 2 ani. Lincoln a fost asasinat de un extremist în timpul unui spectacol. Daca tot a fost Intaiul Secretar al Trezoreriei SUA, Alexander Hamilton (secolul al XVIII-lea) a fost lipit de o bancnotă ceva mai valoroasa, cea de 10 $. Pe langă faptul ca a fost un finanţist strălucit, Hamilton a fost şi unul dintre cei mai mari specialişti in drept constituţional ai epocii sale şi unul dintre autorii primei constituţii a ţării.

Pe bancnota de 20 de dolari este chipul lui Andrew Jackson, cel de-al şaptelea preşedinte al Statelor Unite. Este cunoscut drept un împătimit al duelurilor, legale în perioada mandatului său, şi chiar a omorât astfel un bărbat care i-ar fi ofensat soţia. După ce a pierdut alegerile din 1824, Jackson şi-a format propriul partid, care a devenit peste ani Partidul Democrat.





Ulysses S Grant, al optsprezecelea preşedinte american, şi-a găsit loc pe bancnota de 50 de dolari. În perioada războiului civil, a fost general-comandant al armatei şi a luptat alături de preşedintele de atunci Abraham Lincoln pentru abolirea sclaviei.





O personalitate de excepţie din multe puncte de vedere, Benjamin Franklin îşi merită pe deplin locul în mijlocul bancnotei de 100 $. Unul dintre fondatorii statului american, filosof şi om de ştiinţă de excepţie, inventatorul paratrăsnetului şi al ochelarilor bifocali, Franklin este astăzi simbolul capitalismului american. Dolarul este moneda oficială a Statelor Unite încă din anul 1785. Iniţial, banii erau tipăriţi sub formă de cupoane, apoi au devenit monede din aur şi argint. În forma pe care o ştim acum, au apărut abia în anul 1929. Atunci, a fost aprobat design-ul şi portretele personalităţilor înfăţişate pe bancnote.

Preşedinţii de pe dolarii de astăzi nu mai arată ca la început. Specialiştii au constatat că, peste este ani, aceştia au ”întinerit”. Trezoreria Statelor Unite a recunoscut că a angajat cosmeticieni şi stilişti, care şi-au spus cuvântul. Autorităţile au explicat că schimbările trebuie să împiedice falsificarea dolarilor. Ca urmare, Abraham Lincoln are o frizură schimbată, sprâncene mai rare şi o altă formă a bărbii. Lipsa cearcănelor sub ochi, nasul mai drept şi pomeţii mai ridicaţi îl fac mai tânăr şi mai revigorat. La rândul său, Andrew Jackson nu mai are riduri sau pungi sub ochi, iar coafura îi este mai îngrijită.

Bancnota americană este fabricată dintr-un amestec de 75 la sută bumbac şi 25 la sută in. Aceasta se uzează şi se poate rupe doar după ce a fost împăturită de 4.000 de ori. În prezent, peste 80 la sută din tranzacţiile internaţionale sunt efectuate în dolari. Totuşi, din 1785, de când a devenit moneda oficială a Statelor Unite, dolarul a pierdut nu mai puţin de 97 la sută din puterea de cumpărare.