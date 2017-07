Ce spun cei cinci elevi din Alba care au obţinut media 10 la Bacalaureat. S-au pregătit fără meditaţii şi vor să studieze în România

”Examenul a fost relativ uşor dar a avut şi o doză de stres pentru mine deoarece sunt o persoană emotivă şi care se autoevaluează extrem de pesimist şi din această cauză am întâmpinat un amalgam de emoţii negative ce m-au adus într-o stare de oboseală groaznică”, spune acum Darius. Tânărul absolvent adăugă faptul că pentru a se pregăti pentru examenul de bacalaureat a luat meditaţii la Limba Română şi la Logică, iar la restul materiilor s-a pregătit singur, sub îndrumarea profesorilor de la clasă.

Ioana Zah este elevă a Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, fiind absolventă a profilului Matematică-Informatică, iar în viitoar tânăra vrea să rămână să studieze în România, la Facultatea de Arhitectură din Cluj-Napoca. Povesteşte că a învăţat singură pentru bacalaureat şi nu a luat meditaţii, iar în final examenul i s-a părut ”foarte uşor”. ”A fost un examen uşor pentru cei care s-au pregătit pe durata tuturor anilor de liceu. Cred că pentru mine pregătirea de la clasă a fost baza şi nu am luat meditaţii la nicio materie. În viitor îmi dresc să continui studiile la Facultatea de Arhitectură din Cluj-Napoca”, a spus tânăra.

Gabriela Monica Tîrziu

Media 10 la bacalaureat a obţinut şi Gabriela Monica Tîrziu, tânăra fiind şi ea absolventă a Colegiului Naţional „Horea Cloşca şi Crişan” Alba Iulia şi, la fel ca şi colegii săi, doreşte să continue studiile universitare la Cluj-Napoca. Spune că nu a luat meditaţii, ci s-a pregătit pentru bacalaureat doar cu ajutorul profesorilor de la clasă. ”M-am pregătit şi am învăţat singură cu ajutorul profesorilor de la clasă care au fost mereu disponibili.Mi-am făcut sinteze şi schiţe şi am încercat să nu intru într-un cerc vicios în care sa îmi reproşez că nu fac destul, că nu îmi dau destul silinţa. Pentru că sincer nu a fost un efort pe ultima suta de metri, mai degrabă am învăţat în clasă pe parcursul anului. De fapt, trebuie sa recunosc ca cea mai intensă perioadă a fost luna dinainte de examen. Atunci pot spune că am fost stresată şi că am încercat sa învăţ, deşi nu am urmărit neapărat să învăţ cât mai mult ca volum”, povesteşte acum tânăra absolventă de liceu.