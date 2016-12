Cadouri extreme de Crăciun: televizorul de 71.000 de euro şi bradul de 3.000 de euro. „Are toate opţiunile, inclusiv apă caldă“

Televizorul, un Smart Android LED Sony Bravia 4K Ultra HD, cu diagonală de 253 de cm, costă 319.999 de lei, adică peste 71.000 de euro la cursul BNR şi este vândut de retailerul emag. Cu banii daţi pe acest televizor se poate cumpăra un apartament, chiar şi în Bucureşti, sau şapte maşini Logan. Televizorul este Ultra HD/4k şi are dimensiunile de 2,2 metri lungime, 1,3 metri înălţime şi o greutate de 144 de kilograme.

Tot pe site-ul celui mai mare retailer online din România se vinde un brad de Crăciun cu preţul de 13.499 lei, adică cu ceva mai mult de 3.000 de euro. Şi cu banii daţi pe brad se poate cumpăra o maşină second-hand, dar şi patru telefoane iPhone 7. Bradul artificial are o înălţime de 10 metri.

Clienţii site-ului au postat zeci de comntarii care mai de care mai amuzante pe pagina unde se vinde televizorul de 71.000 de euro:

„Un televizor uimitor cu o rezoluţie nemaivăzută. Se poate privi şi urmări un film sau emisiune chiar şi din afara locuinţei, ceea ce este extraordinar pentru că acolo trăim acum. De asemenea, la achiziţionarea TV-ului mi s-a pus la dispoziţie un voucher de 50 de lei! Deci, am economisit ceva”.

„Vreau să vă spun ca încă de când l-am cumpărat, prin creditul primul televizor, mă bucur în fiecare zi de fiecare episod Wowbiz. Sper că peste 30 de ani, când voi termina creditul să nu fac cataractă. Raport calitate-preţ excelent! Recomand celor care au maşina mai scumpă decât casa în care stau”.

„Funcţionează perfect pe post de geam, în fiecare zi, la orice oră mă uit pe geam văd răsăritul, nu am cuvinte, e superb, 71.000 euro.”

„Bună ziua! Am achiziţionat şi eu acest TV de vreo patru luni. Nu am absolut niciun reproş, în afară de faptul că nu are trei telecomenzi pentru că ne uităm la el vreo 6 persoane – părinţi + socrii, pentru că eu am fost nevoit să-mi vând apartamentul meu şi al părinţilor şi să stăm la socrii!”.

„Am achiziţionat acest TV şi vreau să zic că e incredibil! Imaginea nu se compară cu nimic. I-am montat o cameră pe spate şi îl iau cu mine când ies afară (mă ajută nişte prieteni) pentru că efectiv bate imaginea pe care ochii mei o văd din oficiu. Viaţa pare gri în comparaţie”.

„Îl am de 2 luni şi deja sunt uimit, nu mai ştiu cum este sa mănânci de când mă uit pe canale de gătit 4k, nu am mai ieşit din casă, fiindcă am vândut-o sa îmi iau acest televizor, iar cutia în care stau este destul de comodă, iarna este perfect fiindcă generează multa căldură şi nu îngheţ de frig, în concluzie dacă ai bani şi îţi permiţi cumpără-ţi o maşină de banii ăştia!”

„Am achiziţionat acest Smart tv, toate opţiunile, inclusiv apă caldă! La ce putere are, este nevoie să schimb siguranţele de două ori pe zi, deoarece le arde”.

Comentarii la fel de haioase au fost postate şi pe pagina bradului de 10 metri care costă 3.000 de euro: