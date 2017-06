AUDIO Preot celebru în Ardeal, acuzat că ar fi încercat să corupă sexual un tânăr. „Facem sex, te plătesc pentru sex“

Înregistrarea are aproape 22 de minute şi a fost postată pe Youtube. Pe alocuri, preotul apare vorbind despre "ciocan" şi-i explică adolescentului că ar fi dispus să-l plătească pentru sex, potrivit fragmentului următor: Potrivit ziardecluj.ro , preotul Cristian Pomohaci ar fi încercat să aibă relaţii nepotrivite cu un minor în vârstă de 17 ani. Autorii articolului susţin că înregistrarea audio ar surprinde o conversaţie înregistrată de adolescentul căruia preotul Pomohaci i-ar fi făcut propuneri indecente.Înregistrarea are aproape 22 de minute şi a fost postată pe Youtube. Pe alocuri, preotul apare vorbind despre "ciocan" şi-i explică adolescentului că ar fi dispus să-l plătească pentru sex, potrivit fragmentului următor:



„Preotul Pomohaci: Eşti prea sensibil! Eşti un bărbat frumos sau, nu ştiu, că nu ştiu ce! Că nu eşti… Nu eşti drăguţ, eşti frumos, mă! Eşti frumos!



Victima abuzului: Ştiu, dar aşa ni! Sunt, dar nu prea!



Preotul Pomohaci: Ne mai vedem, ne mai vedem! Mi-o arăţi, nu mi-o arăţi?!



Interlocutor: Păi, o să v-o arăt! Dar nu, nu aşa, în maşină, că e aiurea şi…



Preotul Pomohaci: Când?



Interlocutor: Într-o zi! Săptămâna asta! Să v-o arăt acum?



Preotul Pomohaci: Da, sigur!



Interlocutor: Să vă arăt ciocanul? Nu ştiu, în loc să-i zici ciocan, poţi să îi zici, nu ştiu, dacă sunteţi preot, poate vă simţiţi naşpa!



Preotul Pomohaci: Să îi zici ciocan, că eu ştiu ce înseamnă ciocan!



Interlocutor: Eu stau cu dumneavoastră, încerc să am relaţie cu dumneavoastră, să fie bine, dar am şi eu nevoie de ajutor, de un sprijin, de ceva, de…



Preotul Pomohaci: Încă o dată! Nu o să fii niciodată fără să fii remunerat pentru ceva. Depinde de ceea ce ştii să faci! Încă o dată, dacă între noi o să fie, Flaviu, numai drag, de exemplu, facem sex, te plătesc pentru sex! Dacă între noi o să fie o relaţie de prietenie, atunci eu ştiu ce am de făcut, deci nu o să trebuiască să îmi ceri tu sau să trebuiască să mă cauţi tu, că ştiu eu ce am de făcut pentru tine!“

Preotul ortodox n-a putut fi contactat pentru a-şi preciza punctul de vedere.



Mai jos, puteţi asculta înregistrarea convorbirii care ar fi avut loc între preotul Pomohaci şi adolescentul de 17 ani:

Nu este prima dată când numele preotului Cristian Pomohaci este vehiculat într-un scandal. În trecut acesta a fost acuzat că practică exorcizări. În 2013, preotul a fost canonisit la Mănăstirea Afteia, din judeţul Alba, decizia aparţinându-i Arhiepiscopului Ortodox de Alba Iulia, ca un ultim avertisment. Acesta ar fi fost pus să aleagă între viaţa de preoţie şi cea de showbiz. Preotul, care acum slujeşte la Moşuni, judeţul Mureş, este un cântăreţ de muzică populară şi religioasă destul de activ, prezenţele sale la diferite emisiuni TV fiind destul de dese. Cristian Pomohaci este originar din comuna Rebrişoara, Bistriţa-Năsăud. Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia ar lua în calcul chiar şi varianta caterisirii lui Cristian Pomohaci, în condiţiile în care acesta nu ar accepta să renunţe la viaţa de „vedetă”.

”Părintele Cristian Pomohaci se află canonisit pentru o perioadă la Mănăstirea Afteia, unde, în atmosferă de rugăciune şi de har a sfântului locaş, are posibilitatea reculegerii şi a progresului duhovnicesc. În ceea ce priveşte parohia Moşuni, părintele este în continuare preot paroh, nefiind vorba nicidecum de o decizie de mutare sau de transferare a dânsului din această parohie,” a declarat în iunie 2013 consilierul cultural al Arhiepiscopiei Ortodoxe Română Alba Iulia, părintele Florin Spiridon Croitoru.



Preotul Cristian Pomohaci a devenit celebru în ultimii ani şi datorită talentului său de muzician. Melodiile de muzică populară ale acestuia sunt difuzate la posturile TV de profil şi înregistrează milioane de afişări pe Youtube: