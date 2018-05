Achiziţii publice ecologice. Ce înseamnă conceptul şi cum poate fi pus în aplicare în România

În accepţiunea Comisiei Europene, achiziţiile publice ecologice (APE), reprezintă un proces prin care autorităţile publice doresc să achiziţioneze bunuri, servicii şi lucrări cu impact redus asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viaţă al acestora. Pe baza unor criterii de mediu, autorităţile publice pot cumpăra servicii de electricitate, servicii de transport, echipamente de birou IT, produse alimentare şi de catering şi multe alte bunuri şi servicii care contribuie la reducerea impactului asupra mediului.

Concluzia studiului susţine elaborarea şi adoptarea unei Legi pentru stabilirea unor măsuri privind promovarea achiziţiilor publice ecologice în România. ”În măsura în care doar adoptarea unui Plan Naţional de Acţiune privind APE la nivelul guvernământului central nu a adus mari schimbări pozitive în alte state membre ale Uniunii Europene, o normare imperativă ar fi necesară în România. Aceasta ar crea un cadru de lucru prin care, gradual, procentul APE din achiziţiile publice ar creşte de la an la an. Ariile de implementare ar rămâne în zona bunei guvernanţe şi a bunelor practici, iar în subsidiar, instituţiile publice şi autorităţile publice (centrale şi locale) şi-ar stabili propriile priorităţi. Cu toate acestea, un prag minimal va exista mereu, va creşte de la an la an şi va fi impus prin forţa legii”, susţine Raul Cazan. Un ghid privind achiziţiile publice ecologice a fost realizat şi la nivelul Comisiei Europene.