Şofer surprins la volan sub influenţa unor substanţe psihoactive. A primit închisoare cu amânarea executării

Şoferul a fost identificat, în trafic, sub influenţa unor substanţe psihoactive

Dosarul a fost instrumentat de procurori DIICOT Alba Iulia şi s-a finalizat cu o înţelegere între Parchet şi inculpat.





Astfel, potrivit acordului de recunoaştere a vinovăţiei admis de Tribunal Alba în 23 octombrie, C. Ioan Darius a primit 1 an şi 8 luni de închisoare pentru infracţiunea de conducere pe drumurile publice, fără drept, a unui vehicul pentru care este necesară deţinerea permisului de conducere de către o persoană aflată sub influenţa substanţelor psihoactive

Inculpatul a mai fost condamnat la 6 luni de închisoare pentru efectuare fără drept, de operaţiuni cu produse, ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile legii.

Judecătorul a contopit cele două pedepse rezultând, în final, 1 an şi 10 luni de închisoare cu amânarea executării pe un termen de supraveghere de 2 ani. Dacă în această perioadă inculpatul nu mai săvârşeşte nicio infracţiunea, pedeapsa va fi anulată. Tânărul de 21 de ani a mai fost obligat să nu conducă autovehicule pentru care este necesar permis de conducere, să se supună unor măsuri de control şi tratament medical şi să frecventeze un program de reintegrare socială.