Cipru de Nord, o destinaţie de vacanţă fascinantă ce atrage tot mai mulţi turişti români

Cu o istorie fascinantă, a treia insulă ca mărime din Mediterană (după Sicilia şi Sardinia) Cipru a avut parte de nesfârşite războaie, care s-au încheiat, în 1974, prin divizarea insulei în două entităţi. Nicosia este singura capitală divizată din lume (după căderea Zidului Berlinului), numită „Linia Verde“, controlată de forţele ONU. Trecerea frontierei este la o distanţă de doar un pas, de pe un trotuar pe altul. Linia Verde sub supravegherea ONU desparte capitala în două, fiecare jumătate fiind considerată capitala unei alte ţări (Ciprul de Nord, unde locuiesc ciprioţii greci, şi Ciprul de Sud, locuită de ciprioţii turci). M-a fascinate istoria acestui loc, aşa că am pornit să îl descopăr.

Cipru are 57 de plaje, considerate cele mai frumoase din lume

Pentru iubitorii de soare, mare, bronz şi relaxare, trebuie să spun că insula este recunoscută ca având cele mai frumoase plaje din lume, distinse cu „Blue Flag” (steag albastru) care garantează servicii de înaltă calitate şi siguranţa turiştilor.

De parcă nu era de ajuns, ca bonus, Cipru oferă turiştilor 340 de zile însorite pe an. Vara începe în mai şi durează până la mijlocul lunii octombrie. Cele mai renunmite plaje sunt Acapulco, Escape sau Alagadi.

Nicosia, singura capitală divizată din lume

Nicosia, capital Ciprului, este un oraş cu o istorie bogată. A fost divizată în anii ‘70, rănile adânci provocate în acea vreme nefiind închise nici până în ziua de astăzi. Închise sunt, însă, graniţile. Este singurul loc în care te poţi plimba pe o stradă, Ledra, o zonă comercială, şi te poţi trezi într-o altă ţară. Pentru a trece în Cipru de Sud ai nevoie de paşaport, aşa că vei fi oprit şi verificat.

Oraşul Famagusta

Arhitectură veneţiană şi străzile înguste din Famagusta oferă turiştilor imagini splendide şi o atmosferă ce te duce către vremuri parcă de mult uitate. În Famagusta pot fi vizitate vestigii gotice, biserici creştine transformate ulterior în moschei.



Varosha, oraşul fantomă al Ciprului

Una din atracţiile importante alei zonei este oraşul fantomă Varosha, cu ale sale blocuri înalte, cazinouri şi hoteluri. Din 1974, când insula a fost invadată de turci, toţi locuitorii au fost evacuaţi şi zona a fost închisă.

Oraşul este păzit de soldaţi înarmaţi, accesul fiind interzic. Totul poartă o umbră de mister şi teroare, turiştilor fiindu-le confişte aparatele de fotografiat dacă sunt văzuţi încercând să surprindă imagini ale oraşului. În anii 70 era perla întregii insule, fiind una din staţiunile preferate ale marilor actori de Hollywood.



Kyrenia

Portul Kyrenia este un loc fascinant ce te face să inspiri prin toţi porii libertatea de a opri timpul în loc. Aici sunt amenajate terase şi restaurante unde se servesc prepartae din peşte şi alte mâncăruri traditional cipriote, portul fiind plin de iahturi şi bărci.

Turiştii care ajung în zonă nu trebuie să treacă mai departe fără a vizita impresionantul Castel Kyrenia, care se află în vecinătate.

Castelul Sf. Ilarion

Este unul dintre cele mai importante castele medievale din bazinul mediteraneean şi a fost initial o mânăstire construită în memoria unui călugăr care a trait aici în sihăstrie în secolul al VII-lea. Conform legendei, călugărul a alungat demonii, ajutat fiind de faptul că era surd. Acesta a rezistat ţipetelor înfioarătoare ale fiarelor ce bântuiau zona. Cea mai frumoasă parte a castelului este galeria de ferestre gotice, locul preferat de regina Eleonor pentru supravecherea regatului.

Bellapais

Satul imortalizat de Lawrence Durrell în scrierile sale este situate la aproximativ 6 kilometri de Kyrenia. Are ca principal punct de atracţie mânăstirea augustiană din secolul al XIV-lea, Bellapais Abbey.

Mănăstirea Sfântul Andrei

Este una dintre cele mai vechi mănăstiri creştine din lume, având originile în secolul I, când Sfântul Apostol Andrei a trecut pe aici. După un naufragiu pe mare, a deschis un izvor în stâncă prin rugăciune şi a adus lumina în ochii orbi ai unui copil, biserica fiind clădită de tatăl acestuia, în semn de mulţumire.

Am întâlnit un grup de turişti români

Retraşi pentru a ne aduna gândurile în acest loc însemnat de Divinitate, am văzut cum dintr-un autocar coboară turişti al căror grai îl înţelegeam perfect. Erau câţiva români care veniseră să viziteze lăcaşul în care se spune că se întâmplă minuni iar rugăciunile primesc răspuns negreşit. Aceştia erau însoţiţi de un ghid de aceeaşi naţionalitate, locuitor al insulei de mai bine de 15 ani. S-au bucurat să afle că sntem de-ai lor şi ne-am oprit de vorbă.

„De doi ani a început să crească numărul turişilor români care vizitează Ciprul. Cei care vin ar trebui să vadă în primul rând capitala – este singura capitală împărţită în două părţi. Cel mai frumos oraş este Kyrenia, care are un port ce datează din perioada bizantină, zona fiind înfrumuseţată de un castel din aceeaşi perioadă. Dacă ajungeţi aici trebuie neapărat să vizitaţi oraşul Famagusta. Are o istorie foarte frumoasă, aici petrecându-se tragedia lui Othello şi Desdemona“, mi-a spus Elena Eren, ghid turisic roman, căsătorită cu un cipriot de 15 ani.

Am întrebat-o dacă turiştii cunosc difenţa dintre Cipru de Nord şi Cipru de Sud şi mi-a recunoscut că, din păcate, cei mai mulţi nu cunosc istoria locului pe care şi-l aleg pentru a-şi petrece vacanţa. „Întotdeauna trebuie să pregătesc grupul în prima zi. Majoritatea nici nu ştiu că Cipru este împărţit în două. Le povestesc despre istorie, politică şi tot ce ar mai trebui să ştie. Este o mare diferenţă între cele două: dacă partea de Sud este în Uniunea Europeană, fiind mult mai dezvoltată, în partea de nord există o lume cu o istorie deosebită. Aici nu s-au schimbat lucrurile prea mut, încă păstrează frumuseţile străvechi“, mi-a povestit Elena.

Turiştii români, încântaţi de bogăţia istorică şi peisajele descoperite în Cipru

„Nu stiam că există o diferenţă atât de mare între Cipru de Nord şi Cipru de Sud, dar am avut noroc de acest ghid care ne-a explicat cum stau lucrurile, aa stă de 15 ani aici . Altfel nu aş fi ştiut. Am înţeles că nu prea sunt mijloace de transport în comun în multe zone turistice. Ori închiriezi o maşină, ori vii cu un taxi. Mie cel mai mult mi-a plăcut pensinsula Karpaz, portul şi tot ce am mai vizitat pe aici, ne-a spus Anişoara, 69 de ani, Bucureşti, un turist roman întâlnit în Cipru.

„Am venit pentru a vizita insula Afroditei. E ceva de văzut şi păstrat în memorie. Am mers şi prin România, dar am avut marea curiozitate să vedem ce a mai rămas pe aici, după ce am aflat istoria acestor locuri. Ultimii care au trecut pe aici sunt turcii. Am rămas foarte impresionat când am văzut că majoritatea bisericilor ortodoxe au rămas în picioare. S-au degradat uşor părţile interioare, iar unele au fost înlocuite de moscheele turceşti. Eu am mai fost şi în Iordania şi Israel,dar locurile de aici îmi creează o emoţie aparte“ – Lefter, Bucureşti, 70 de ani.

Bucătăria cipriotă

În Cipru se evidenţiază bucătăria greacă, cu influenţe turceşti, italiene şi orientale. Am încercat cunoscutele aperitive bogate în diverse salate şi sosuri crude şi reci, numite meze, cu humus şi tahini, brânză halloumi, chakistes (masline murate), peşte, carne şi verdeţuri.

Tradiţional cipriote mai sunt şi souvlaki (carne de vita coapta cu ceapa verde), sheftalia (cârnat din carne de porc sau miel) sau yalanci dolma (frunze de vita-de-vie umplute cu rosii si orez).

Nu uitaţi nici de deserturi: baklava, melomakarona (prajituri cu miere de albine) sau loukoumades (gogosi mici cu miere de albine).

Am fost invitaţi să facem chorek (pâine tradiţională cipriotă) şi celebra brânză halloumi

Nelipsită dintre faimoasele meze, Halloumi se serveşte mai ales prăjită/pe grătar. În timpul călătoriei noastre am fost invitaţi să învăţăm să preparăm brânza traditional cipriotă. În prima etapă seaman cu procesul normal al pregătirii unei brânze obişnuite.

Dar secretul îl ştiu ciprioţii în vârstă care încă pregătesc pentru turişti acest produs. Amestecul de lapte de oaie şi capră se aduce la punctual de fierbere şi se adaugă enzimele. Se lasă la închegat 45 de minute, iar apoi se pune în bucăţi de tifon, ale cărui capete sunt strâns legate. Se aşază într-o tavă, peste acestea punând-se grutăţi care să ajute la scurgerea zerului. După aproximativ două ore, brânza este scoasă şi împachetata cu frunze de mentă. Se fierbe timp de o oră în propriul zer, în care se adaugă sare. Se poate conserva în ulei de măsline parfumat cu oregano sau mentă.

Pâinea chorek

Am învăţat să facem şi păinea lor tradiţională, chorek. Un amestec de aromele mediteraneene care răsfaţă simţurile: măsline, coriandru şi mult susan. Bucătarul satului îi învită pe turişti care ajung în zonă să prepare chorek, aceştia fiind invitaţi să guste ce a ieşit în momentul în care pâinea este scoasă din cuptor.

Cipru de Nord este o destinaţie aparte. Este incredibil cum în acelaşi loc găseşti hoteluri luxoase şi plaje recunoscute ca fiind cele mai frumoase din lume, iar la doi paşi de acestea poţi descoperi o civilizaţie cu o istorie fascinană, oameni şi locuri pentru care timpul a rămas în loc de secole. Contrastele majore apar la tot pasul. Stilul de viaţă al ciprioţilor pare că nu a cunoscut nicio schimbare de secole. Mândri de tradiţiile lor, ciprioţii nu se vor da în lături de la a vă invita în casa lor pentru a vă servi cu specialităţi locale şi a vă spune povestea acestui loc fascinant.