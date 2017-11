STUDIU Vârsta la care oamenii sunt predispuşi la o criză existenţială

Maşină, casă, relaţie, alegeri îndoielnice şi decizii de carieră spontane. Suntem cu toţii familiarizaţi cu simptomele clasice ale crizei vârstei mijlocii. Totuşi, cercetările susţin că oamenii încep să-şi evalueze existenţa şi direcţia mult mai devreme, indicând aşa-numita criză de viaţă trimestrială la doar 26 de ani şi nouă luni, scrie The Independent.

Potrivit unui studiu realizat de LinkedIn, aproape trei sferturi (72%) de tineri din Marea Britanie au cunoscut o criză existenţială, determinându-i să-şi reevalueze cariera şi alegerile în viaţă.

Există numeroase presiuni care pot conduce la aceste crize, dar sondajul a arătat că primele două se îndreaptă spre scara proprietăţii (57%) şi găsirea unei cariere (57%) - ambele fiind mult mai întâlnite decât găsirea unui partener de viaţă (46%).

Psihologul clinic Dr. Alex Fowke defineşte criza vârstei de 26 de ani drept „o perioadă de nesiguranţă, îndoială şi dezamăgire în jurul carierei, relaţiilor şi situaţiei financiare. Acest lucru poate rezulta într-o perioadă de viaţă a schimbărilor majore, atunci când o persoană începe să se îndoiască de propria lor viaţă şi începe să se confrunte cu amploarea stresului asociat devenirii unui adult“.

Dr. Fowke consideră că această criză din viaţa trimestrială a devenit din ce în ce mai întâlnită în ultimii ani din cauza presiunilor substanţiale cu care se confruntă generaţiile mai tinere, în comparaţie cu generaţiile mai în vârstă.

„Datele sugerează că provocările-cheie cu care se confruntă persoanele cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani pot include confuzia identităţii, conflictul intern (care nu atinge aşteptările stabilite pentru ei înşişi) şi incertitudinea“, spun specialiştii.

„Mi-am găsit un loc de muncă timp de un an după absolvire, apoi m-am simţit neîmplinită, aşa că am renunţat“, a declarat o tânără în vârstă de 26 de ani pentru The Independent . „Acum încerc să lucrez independent, dar deocamdată lucrurile stagnează. Chiar cred în existenţa crizei de 26 de ani“, a mai spus tânăra.