Peste 300.000 de acuzaţii de hărţuiri sexuale într-o săptămână, în Franţa, prin intermediul social media: există voci care consideră „nedemne“ aceste denunţuri

Scandalul "Weinstein" forţează o regândire a atitudinii faţă de hărţuirea sexuală în Franţa, o ţară care îşi preţuieşte imaginea de sine ca tărâm al seducţiei şi romantismului, a spus într-un interviu ministrul Marlene Schiappa, responsabilă de problema violenţei împotriva femeilor, scrie news.ro.

Producătorul de film Harvey Weinstein a fost acuzat de numeorase femei de hărţuire şi agresiune sexuală în incidente care au avut loc în anii 1980, inclusiv trei care spun că au fost violate. Weinstein neagă că ar fi întreţinut relaţii non-consensuale cu cineva.

Numărul mare de acuzaţii publicate pe Twitter, peste 300.000 într-o săptămână, deschide din nou în Franţa dezbaterea pe tema agresiunii sexuale, a spus ministrul francez într-un interviu acordat Reuters. "Ne aflăm într-un punct de cotitură, odată cu afacerea Weinstein", a spus ministrul Marlene Schiappa.

Franţa a dezbătut adesea problema hărţuirii sexuale în ultimii 10 ani, ca urmare a scandalurilor care i-au implicat pe politiceni.

În urmă cu şase ani, un scandal sexual care l-a obligat pe ministrul de Finanţe Dominique Strauss-Kahn să demisioneze din fruntea Fondului Monetar Internaţional, a provocat o dezbatere privind abuzul sexual nedeclarat sau nedetectat la cele mai înalte niveluri ale puterii.

Deputatul Christophe Arend, din partidul republican al lui Macron En Marche (LREM), a fost acuzat de fosta asistentă şi manager de campanie de hărţuire sexuală, potrivit Franceinfo. Partidul a transmis într-un comunicat că Arend beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până când se dovedeşte contrariul şi că acesta a înaintat o plângere de "denunţ calomnios" împotriva celei care îl acuză.

"Când vine vorba despre politicieni, majoritatea dă vina doar pe politicieni în loc să vadă că este o problemă mult mai extinsă", a spus blogger-ul devenit ministru la 34 de ani în guvernul Emmanuel Macron. "Dar când este vorba de cinema (această problemă) are un impact mai mare pentru că oamenii se identifică cu actorii şi actriţele", a adăugat Schiappa, descriind valul de mărturii în social media ca "eliberare".

Scandalul "Weinstein” a început pe 5 octombrie, după ce The New York Times şi The New Yorker au publicat articole în care mai multe femei îl acuzau pe producător de hărţuire sexuală. Între ele, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow şi Angelina Jolie, Cara Delevingne, fotomodele şi angajate ale lui Harvey Weinstein. În plus, alte femei, între care se numără Rose McGowan, îl acuză de viol.

În timp ce majoritatea celebrităţilor care fac parte din cea de-a şaptea artă l-au condamnat pe producătorul hollywoodian, actriţa franceză Catherine Deneuve a preferat să nu vorbească despre subiect, adăugând că găseşte "teribile" denunţările publice.

"Nu ştiu nimic. Harvey Weinstein a lucrat bine timp de 15 ani fără ca... Deci, nu ştiu, poate că vor ieşi la iveală", a spus actriţa, care nu a vrut să mărturisească dacă a trăit aşa ceva. "Nu am spus asta niciodată. Dar nu voi spune nimic despre subiect".

Într-un interviu acordat pentru The Huffington Post, actriţa premiată cu două statuete César, a reacţionat cu privire la această mobilizare fără precedent şi de care ea se îndoieşte. "Găsesc asta teribil. Este interesant să vorbeşti despre asta în acest fel? Asta uşurează? Aduce asta ceva? Va regla problema în vreun fel?", s-a întrebat Deneuve. Potrivit actriţei, declaraţiile făcute prin intermediul acestei mişcări sunt nedemne pentru femeile victime ale agresiunilor sexuale.