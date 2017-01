Aperitive rapide: Mini quiches delicioase cu spanac

Sunt mititele, sunt colorate, nu chiar dietetice, din cauza conţinutului de ouă şi smântână, dar sunt foarte gustoase şi potrivite ca o gustare sau la micul dejun, pentru un regim fără pâine şi/sau hipoglucidic, pentru că nu au crustă din aluat, scrie bucataras.ro.

Ingrediente:

400 grame frunze de spanac proaspete

250 grame ciuperci proaspete tăiate felii

3 linguri ulei (pentru sotat ciupercile şi spanacul)

4 ouă

100 grame mozzarella dată pe răzătoare

200 grame smântână

sare şi piper după gust

Mod de preparare:

Am preîncălzit cuptorul la 190 grade Celsius. Am încins puţin ulei într-o tigaie suficient de largă şi am sotat ciupercile până când s-au înmuiat (5-6 minute), apoi le-am scos cu spumiera şi le-am pus deoparte, într-un bol, scrie bucataras.ro. În aceeaşi tigaie am pus spanacul, tocat mai grosier, cu câteva linguri de apă, şi l-am călit la foc mediu timp de 3-4 minute (până când s-a înmuiat). Am scos şi spanacul tot cu spumiera, l-am scurs şi l-am pus în acelaşi bol cu ciupercile.

Într-un vas suficient de încăpător, am bătut ouăle, am adăugat ciupercile, spanacul, brânza şi smântâna; am amestecat şi am potrivit de sare şi piper. Am pus compoziţia în cupele tăvii de brioşe, având grijă ca deasupra să fie o felie de ciupercă (pentru decor).

Am introdus tava în cuptor pentru 20-25 minute, la foc mediu (până când scobitoarea introdusă în mijlocul unei brioşe a ieşit curată).

Am aşteptat 1 minut înainte de a le scoate din tavă. Pot fi consumate atât calde cât şi reci.

Poftă bună!