Tot mai multe femei devin mame după vârsta de 35 de ani: patru motive pentru care e mai bine să nu te grăbeşti să ai un copil

Datele Institutului Naţional de statistică din Marea Britanie arată că, pentru prima oară, există mai multe femei care nasc după vârsta de 35 de ani, decât cele de sub 25 de ani. Cea mai mare grupă de vârstă pentru sarcină este încă cea între 25 şi 34 de ani, reprezentând 59% dintre toate naşterile, dar numerele sunt în creştere, potrivit The Independent

Naşterile la vârste de peste 35 de ani reprezintă 21% din total, în timp ce cele sub 25 de ani sunt responsabile de doar 20%. Această schimbare a generat îngrijorare şi semnale de alarmă venite din partea medicilor. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists aminteşte că fertilitate intră în declin după 35 de ani, existând riscuri ridicate de avort spontan şi intervenţii medicale, în timp ce Royal College of Midwives a atras atenţia că trend-ul mamelor mai în vârstă a pus o presiune mai mare asupra protecţiei maternităţii.

Problema nu este una nouă, însă. Ceasul biologic care ticăie aurzitor din partea medicinei, mass-media şi societatea pun o presiune mare asupra femeilor. Trebuie avut în vedere, însă, că naşterea unui copil în jurul vârstei de 30-40 de ani nu este neapărat o alegere. Ce se întâmplă dacă persoana cu care ai o relaţie la 26 de ani nu este cea potrivită?

În timp ce nu este nimic greşit să fii o mamă tânără, iată patru motive pentru care este minunat să fii o mamă mai în vârstă:

1. Poţi să faci alte lucruri înainte de asta: să capeţi o stabilitate financiară, să-ţi construieşti o carieră, să călătoreşti, să studiezi, să ieşi în oraş seara fără să ai grija trezirii la 7 dimineaţa

2. Îţi aperi cu tărie drepturile şi ideile din momentul în care rămâi însărcinată şi până la ultima zi de şcoală a copilului tău, să fii mai fermă în confruntarea cu personalul din sectorul public (asistenetele medicale, medicii, dădacele, profesorii), care vor încerca să-ţi spună ce să faci.

3. Vei fi mai puţin obosită. Se presupune că parenting-ul devine şi mai obositor odată cu înaintarea în vârstă, însă adevărul este că creşterea unui copil te oboseşte la orice vârstă, aşa că e mai bine să-ţi valorifici energia fizică de la 20 de ani, pregătindu-te pentru extenuarea care urmează.

4. Te poţi folosi de experienţa de viaţă în creşterea copilului.