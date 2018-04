Adevărul Live: Rodica Paléologue, fotomodelul care a cucerit lumea modei pariziene la 60 de ani

INTRĂ ÎN DISCUŢIE şi urmăreşte emisiunea în modulul Adevărul Live

Crescută în Bărăgan, cunoscătoare a nouă limbi străine, printre care sanscrita şi greaca veche, cu o carieră la Biblioteca Naţională a Franţei, Rodica este manechin la Paris şi se bucură de un succes fabulos în modă, defilând şi pozând pentru cele mai celebre branduri din lume.

Rodica Paléologue, cunoscută şi sub numele de scenă Rodica von Buta, este un model senior reputat în Franţa şi o doamnă de o eleganţă şi erudiţie desăvârşite. Are o poveste impresionantă; provine dintr-o familie refugiată din Bucovina şi a fost deportată la vârsta de un an într-o mică localitate, astăzi dispărută, din mijlocul Bărăganului, împreună cu familia sa. În adolescenţă avea deja grijile unui deţinut politic, dar a reuşit să studieze Limbile Clasice. Acum 30 de ani a cerut să plece în Franţa, unde s-a înscris şi la Sorbona. Celebrul fotomodel cunoaşte nouă limbi străine, printre care latina, sanscrita şi greaca veche. A lucrat pentru Muzeul Luvru, a creat fondurile de carte în latină, greacă veche şi Bizanţ pentru noua Bibliotecă a Franţei şi, după aceea a fost, timp de 22 de ani, coordonatoarea colecţiilor de carte în limba română de la Biblioteca Naţională a Franţei.

Preocuparea pentru modă a debutat devreme, încă timpul copilăriei, când îşi alegea cu grijă rochiile albe, pe care adesea le şi concepea, le desena şi le cosea singură, iar mama ei, de la care învăţase totul, îi coafa părul cu o buclă. Rodica şi-a creat propriul stil vestimentar, care este şic şi simplu, completat de accesorii ieşite din comun. Cu ani mai târziu, în 2011, a fost remarcată în holul unei insituţii de un tânăr din industria modei, surprins de frumuseţea şi trăsăturile ei fascinante, care i-a propus o campanie publicitară. Aşa a început aventura Rodicăi Paléologue în modă, conducând la colaborări cu mai multe case de modă din Franţa, Japonia şi Italia, printre care Bulgari, Chanel şi Louis Vuitton, pentru care a apărut într-un scurtmetraj alături de David Bowie.

Prezenţa sa la Bucureşti va fi o adevărată revelaţie pentru tinerele românce – influencerun , autoare şi personalităţi din industria modei şi a frumuseţii, cărora Rodica le va împărtăşi secretele stilului, autenticităţii şi a frumuseţii fără vârstă