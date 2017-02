Poveşti purtabile: genţi pictate de o arhitectă

Un proiect pentru Universitatea de Arhitectură, unde studia cu puţini ani în urmă, i-a deschis ochii Arminei Popeanu către o zonă poate prea puţin exploatată în ţara noastră: tradiţionalul românesc. Chiar dacă atunci, proiectul a fost unul complex, la care a muncit mai mult decât îşi imaginase, mai mult pe ploaie şi nu a avut timp să se gândească la nimic altceva, ideea de a pune în valoare într-un fel sau altul acest tradiţional românesc i-a încolţit în minte încă de-atunci.

Aşa se face că puţin mai târziu, a renunţat la relevee, poze, schiţe şi crochiuri de arhitectură, a luat în mână pensula, vopselele speciale şi a început să aştearnă poveşti tradiţionale, mai ales din zona Maramureşului, pe genţi din piele. Dar să începem cu începutul.

În primul an, făcea şi livrarea genţilor

Armina Popeanu (foto) este arhitect, specializat în design interior, design vestimentar, stilism şi, de anul trecut, absolvent al unui curs de design de pantofi, alături de Mihaela Glăvan. După terminarea facultăţii din cadrul Universităţii de Arhitectură din Bucureşti, nu a simţit o chemare pentru arhitectură aşa cum se practică astăzi în România. „Din contră, nu mi-a surâs deloc ideea de a petrece 10-12 ore la birou. Arhitectura este un domeniu vast şi foarte ofertant, aşa că am ales să folosesc cunoştinţele acumulate în cei şase ani de studiu într-o arie conexă: fashion“, explică Armina Popeanu.

În vara anului 2014, după ce a terminat Arhitectura, ştia doar că vrea un business al ei, ceva creativ, în domeniul modei. De ceva timp, îşi picta toate genţile din garderobă, dar şi pe ale mamei şi ale surorii ei. Şi încet-încet, pasiunea s-a transformat în afacere: Lyria, poveşti pictate. La început, una mică, atât de mică încât Armina se ocupa de toate etapele businessului. Ba, în primul an, chiar livra personal toate comenzile din Bucureşti, lucru care a apropiat-o de clienţi, de nevoile şi de tipologia lor. „A fost o lecţie de antreprenoriat care nu se predă la nicio şcoală şi mă bucur că am învăţat-o aşa“, spune Armina.

Desigur, comenzile au venit la început timid, pentru ca acum să fie suficiente pentru un business care promite. În august 2014, Armina Popeanu avea gata pictate poveştile pe 35 de genţi, site-ul www.lyria.ro era online şi era gata pentru comenzi. „Prima comandă online a venit abia la începutul lui noiembrie. La prima acţiune de Black Friday, am vândut o geantă şi mă bucuram enorm, mi se părea o realizare extraordinară.“

Coş de cumpărături de 2.000 de dolari

În prezent, însă, lucrurile stau cu totul altfel. Pe site se înregistrează lunar peste 70 de comenzi, iar produsele sunt foarte bine primite. Vin şi avem comenzi din străinătate. Cea mai mare comandă a fost înregistrată de o clientă din SUA, care a avut un coş de cumpărături de 2.000 de dolari. „Feedback-ul clienţilor este cel care îmi dă energie şi simt, atât din partea acestora, cât şi a businessului în sine, că suntem pe drumul cel bun, creştem de la an la an cu un procent de 30-60%“, se mândreşte Armina. În acest context, plănuieşte deschiderea unui concept store în Bucureşti.

Povestea cu care se identifică cele mai multe doamne este Sebille Red Poppies. Macii sunt subtili, suavi, iar forma genţii trimite cu gândul la o fire romantică şi visătoare. În plus, echilibrul cromatic dintre culoarea pielii din care este manufacturată geanta şi maci este unul optim din punct de vedere vizual, explică Armina. De asemenea, păpădiile Diente de Leon sunt şi ele foarte căutate. Fie că este vorba de geanta Fayette, comodă şi compartimentată, ideală oricărei ţinute casual, geanta smart-casual Nur pe culoarea neagră, agendă sau portfard. Dintre ultimele colecţii şi poveşti, Laetitia Moon Phases, rucsacul Juno Vergul şi Fayette Architecture sunt în topul preferinţelor clienţilor Lyria.

Fie ploaie, fie vânt, povestea rezistă

Pentru ca rezultatul final să fie perfect şi povestea să fie întotdeauna bine spusă, trebuie să fie îndeplinite o serie de condiţii, spune tânăra antreprenoare. Este vorba de calitatea şi de textura pielii din care este realizată geanta, precum şi de vopselurile şi lacurile folosite de artistă. „La început, am lucrat cu câţiva producători din ţară, dar atenţia lor nu era cu adevărat pe a-mi furniza mie materia primă – genţile. Fie nu credeau în idee, fie li se părea că nu este un business de masă şi nu reprezint un client serios, astfel încât să răspundă prompt şi cu responsabilitate comenzilor date. Aşa că, după un an de activitate şi relaţii dificile cu furnizorii, împreună cu soţul meu am luat decizia de a achiziţiona principalul nostru furnizor – o fabrică cu peste 15 ani de experienţă în producţia articolelor de marochinărie, atât pentru piaţa internă, cât şi pentru piaţa externă. Aşa s-a născut, în noiembrie 2015, brandul Desirette – astăzi singurul furnizor al Lyriei, dar la rândul său un brand de sine stătător de genţi din piele“, îşi aminteşte Armina.

Desigur, tânăra antreprenoare se implică şi în manufactura modelelor de genţi în parametrii de design şi calitate necesari pentru poveştile pictate. În plus, pentru tot ce înseamnă materie primă, ia parte la procesul de selecţie. Călătoreşte, împreună cu echipa, de câteva ori pe an la furnizorii de piele din Italia, de unde alege pieile cele mai noi şi mai speciale. „De exemplu, textura pielii de pe geanta Sebille Zen, din ultima colecţie, Symbols, este una pe care niciun furnizor sau producător român nu o are în acest moment“, subliniază artista.

Dar vopseaua nu se duce la prima ploaie, am întrebat iscoditori. „Testăm personal accesoriile să nu se deterioreze. Vopselurile şi lacurile pentru pictarea manuală a genţilor sunt concepute special pentru piele. După procesul propriu-zis de pictare, care durează între două şi cinci ore, urmează procesul de uscare în condiţii speciale şi aplicarea lacurilor care fac ca povestea să nu sufere nicio modificare în timp. Fie că e vorba de ploaie, vânt, de uz intens, cum e frecuşul de alte piele vestimentare, fie că e vorba de accidente, povestea rezistă“, vine şi răspunsul.

Fashion în spirit tradiţional

Inspiraţia artistică poate să vină de oriunde: dintr-o călătorie, dintr-o conversaţie, dintr-o imagine. Aşa se face că Armina are întotdeauna cu ea o agendă unde să-şi însemneze repede ideile. Colecţia RomânIA este, însă, una specială pentru tânăra artistă.

„RomânIA este un omagiu pe care l-am adus diferitelor zone din ţară prin poveştile Lyria. România este un izvor de simboluri, peisaje şi poveşti. Motivele româneşti au fost interpretate şi folosite pe podiumurile de fashion în nenumărate colecţii. Există branduri care s-au construit pe elementele tradiţionale, fie că le aplică pe ţinute sau în elemente deco. Cu toate acestea, este o cerere continuă pentru fashion în spirit din tradiţionalul românesc. În plus, RomânIA a fost lansată de Ziua Iei, zi pe care o marcăm în fiecare an pe 24 iunie.“;

Un cadou personalizat

Aproximativ 30% din comenzile înregistrate de brandul Lyria sunt după specificaţiile clientului. „ Fie că este vorba de a schimba culoarea pielii, a încrucişa o poveste cu un alt model de geantă sau de a concepe şi crea povestea pictată a clienţilor, povestea lor pictată. Acum, spre exemplu, ne-a contactat o doamnă a cărei fiică este însărcinată. Vrea să îi facă un cadou care să marcheze perioada aceasta specială din viaţa ei“, spune Armina Popeanu.