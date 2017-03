STUDIU Numărul divorţurilor din România a scăzut: care sunt principalele cauze ale separării şi cum afectează economia viaţa de cuplu

„Avem însă şi alte veşti bune pentru cupluri: se observă o creştere a numărului căsătoriilor în 2016 cu 6% faţă de cele 125 de mii care au avut loc în România, în 2015“, continuă Gabriela Saulea.





Analiza generală a căsătoriilor din ultimii 10 ani, efectuată de Divorce Journey, arată că a fost un vârf de căsătorii în 2007, când au avut loc aproape 200 de mii de căsătorii, însă după criză economică numărul acestora a început să scadă, ajungând la un minim de puţin peste 100 de mii în 2011. Odată cu revenirea economică şi căsătoriile au început treptat să crească, ajungându-se la un număr de 133 de mii în 2016.

Campionul la numărul de căsătorii, cu peste 16 mii în 2015, este Bucureştiul, urmat de Iaşi cu 5511 căsătorii. La coadă clasamentului se află judeţele Covasna cu 1000 de căsătorii şi Tulcea cu 1100 de căsătorii.

Potrivit informaţiilor Divorce Journey, din totalul căsătoriilor care au avut loc în 2015, în 26 de mii dintre ele unul dintre parteneri a mai fost căsătorit înainte.

„Dacă am raporta numărul de căsătoriţi a două oară la totalul de 31500 de divorţuri care au avut loc în 2015, am putea spune că 80% dintre persoanele divorţate au curajul să se recăsătorească. Mai mult, la noi la cabinet am constatat că bărbaţii sunt mai grăbiţi decât femeile în ceea ce priveşte căsătoria pentru a două oară. Pentru ei este posibil să treacă doar câteva săptămâni sau luni de la divorţ până să se recăsătorească, în timp ce femeile aşteaptă mai multe luni sau poate chiar ani până spun din nou DA”, mai spune Gabriela Saulea.

Studiul Divorce Journey mai arată că 55% dintre cuplurile studiate s-au cunoscut online sau prin agenţii de dating, în timp ce 25% prin intermediul prietenilor comuni, iar restul la locul de muncă sau în alte situaţii.