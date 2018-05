Vali Porcişteanu şi DTO Tellur Rally Team au găsit în Vest pepitele succesului

După două runde pe asfalt în care au izbutit să crească în evoluţii de la specială la specială şi au bifat o mulţime de prezenţe în topul ierarhiilor generale sau la clase, componenţii echipei DTO Tellur RT erau optimişti înaintea debutului pe macadam. Şi aceasta chiar în contextul în care pentru fiecare dintre ei Raliul Aradului KIA reprezenta primul test pe această suprafaţă cu un nou material de concurs, iar pentru Eugen Căragui şi Ramona Rusu, debutanţii echipei, chiar prima întrecere a carierei. Şi, la final, rezultatele obţinute într-o întrecere care a reprezentat un test deloc facil pentru toţi concurenţii aliniaţi la start, au avut prilejul de a stropi cu şampanie cel mai bun rezultat din istoria acestui team: locul întâi atât în ierarhia FIA cât şi în cea rezervată echipelor. Şi asta ca să ne rezumăm doar la cele mai semnificative rezultate obţinute la un raliu care a contat şi ca etapă în FIA ERT, lista succeselor fiind, veţi vedea, mult mai lungă.

“Ne dorim să creştem ritmul şi să izbutim măcar repetarea performanţelor din primele două runde. Macadamul este suprafaţa mea preferată, iar testele făcute înaintea primei etape de acest gen mi-au permis să iau pulsul maşinii şi să-mi dea încredere că putem să avem un ritm apropiat de cel al celorlalte echipaje din zona de vârf a campionatului”, spunea Vali Porcişteanu după ce a izbutit cel mai bun timp la Shakedown.

Două locuri secunde şi o poziţie a treia îl plasau pe Vali Porcişteanu înaintea Superspecialei din centrul Aradului, care a pus capăt primei zile de concurs, pe poziţia secundă, la 21,8 secunde de liderul Simone Tempestini. Acesta avea să abandoneze, parcă pentru a proba acea vorbă din raliuri care spune că Superspeciala nu te ajută să câştigi un raliu, dar te poate face să-l pierzi. Şi, cu cel mai bun timp pe această probă, Vali şi Dan Dobre încheiau prima zi de concurs în fruntea ierarhiei, cu un avans de 14,5 secunde faţă de al doilea clasat, Bogdan Marişca.

A doua zi, au atacat încă din start pentru a-şi mări diferenţa. Au izbutit să câştige toate probele de pe prima buclă, asigurându-şi un ecart de aproape două minute faţă de secondanţii lor, care deveniseră la acel moment Dan Gîrtofan şi Tudor Mârza. În aceste condiţii, pentru următoarea probă prioritară era evitarea unor probleme tehnice şi pregătirea pentru ultima specială, care reprezenta şi Power Stage-ul, proba care aduce puncte suplimentare în clasamentul general. Obiective atinse, astfel că Vali şi Dan au încheiat ziua cu patru “scratch”-uri, pe prima poziţie în ERT şi CNRD, ca şi, evident, la Clasa 2. Mai mult, punctele acumulate la Arad le permit celor doi să urce în fruntea ierarhiei generale a CNRD după trei etape. “A fost un raliu extrem de solicitant, cu probe rapide şi tehnice. Cu atât mai mare este satisfacţia că l-am încheiat pe prima poziţie şi am obţinut primul nostru succes în ierarhia FIA după şase ani, precedentul consemnându-se în 2012, la Timişoara. Un rezultat care ne arată că suntem pe drumul cel bun în procesul de acomodare cu noua noastră maşină, Skoda Fabia R5. Am ajuns pe primul loc în campionat, poziţie pe care ne-am dori să o păstrăm şi la final de sezon. Nu o să fie însă deloc uşor, chiar dacă, glumind puţin, istoria arată că exceptând anul 2014 învingătorul din acest raliu devine şi campion. Sunt sigur că Simo, care regret că a abandonat, Giri, Bogdan vor veni extrem de determinaţi la următoarele etape. Spre deliciul fanilor, nu-i aşa, căci vor avea parte de dueluri extrem de interesante şi de un spectacol la cel mai înalt nivel”, a concluzionat Porcişteanu.





Victoria lui Vali a fost dublată de succesul lui Raul Badiu, care a ajuns la a treia etapă consecutivă în care s-a impus la Clasa 9 şi în Cupa Suzuki şi la a doua rundă consecutivă în care triumfă în competiţia vehiculelor cu două roţi motrice. “Am venit cu dorinţa de a continua pe linia pe care am început sezonul şi mă bucur că am reuşit să o facem şi să punem umărul la victoria echipei. A fost un debut bun pe macadam şi sperăm să izbutim să obţinem aceleaşi rezultate şi la următoarea etapă, Raliul Moldovei”, a declarat Raul. Pentru triplul succes din acest start de sezon el şi copilotul său, Gabi Lazăr, au primit un premiu special din partea Hankook, partenerul Cupei Suzuki, o excursie la etapa din DTM găzduită de circuitul de la Hungaroring.

Puncte importante în clasamentul echipelor au adus şi Bogdan şi Delia Năstase, care au ocupat locul secund la Clasa 11 (Grupa H), chiar în contextul în care se aflau la primii kilometri parcurşi pe macadam cu noua lor maşină, Mitsubishi Lancer Evo, ca şi Ramona Rusu şi Sorin Crişan. Ramona şi-a făcut cadou de ziua sa primul podium al carierei în întrecerea debutanţilor, ocupând locul 3, şi cea de-a doua prezenţă consecutivă pe treapta a treia a podiumului de premiere în competiţia debutanţilor din Cupa Dacia. “Am avut multe momente în care mi-am adus aminte de drift”, a spus, zâmbind, Ramona, la finalul întrecerii. Pentru a continua: “Lăsând gluma la o parte, a fost o experienţă nouă pentru mine şi sunt cu atât mai fericită că am încheiat întrecerea şi, în plus, am urcat pe podium la raliul de casă. Ce cadou mai frumos puteam să-mi fac de ziua mea?!”.

Cristi Dolofan şi Mihai Sandu au debutat pe macadam la Clasa 3 cu noua lor maşină, Mitsubishi Lancer Evo IX. Ei au încheiat prima zi de concurs pe locul 2 în CNRD şi poziţia a 3-a în FIA ERT, însă, din păcate, au fost nevoiţi să abandoneze pe chiar prima specială a zilei secunde. Cu acelaşi verdict nedorit s-a încheiat, pe PS7, şi prestaţia debutantului Eugen Căragui, care, ca şi Dolofan, ocupa locul 2, însă în întrecerea debutanţilor şi a debutanţilor din Cupa Dacia. Ritmul bun şi prestaţiile consemnate până la momentul abandonului le dau însă speranţe amândurora că în următoarea etapă, Raliul Moldovei Bacău powered by Dedeman Automobile, care se va desfăşura la mijlocul lunii iunie, pot urca pe podiumul de premiere.