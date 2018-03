Test pe termen lung – Opel Astra K 1.6 Turbo 200CP Innovation AT – Episodul 1

Opel Astra K 1.6 Turbo 200CP Innovation AT

Opel a făcut, în ultimii ani, câţiva paşi extrem de fermi, iar unul dintre aceşti paşi se numeşte Astra. O compactă care s-a reinventat şi care oferă acces la multă tehnologie.

Lansată în 2015, Astra K este încă proaspătă din punct de vedere estetic, nu e simte nevoia unui facelift. Spre deosebire de Astra J, actuala generaţie este mai compactă şi cu până la 200 kg mai uşoară. Aici vorbim despre un salt uriaş. Spre exemplu, doar la nivelul caroseriei vorbim de o reducere a masei cu 20%, de la 357 kg la 280 kg. Alte 50 kg au fost salvate la nivelul şasiului, şi astfel ajungem la o reducere a masei cu minim 120 kg, în funcţie de motorizare şi echipare, reducere care poate ajunge până la cele 200 kg menţionate mai sus.

Maşina se află de ceva vreme în garajul Adevarul. Am aşteptat să se sedimenteze puţin primele impresii pentru a nu veni cu laude sau reproşuri false.

Dacă cineva ne-ar cere sfatul, întâmplător, noi am recomanda o compactă... din gama B/C sau SUV/Crossover din zona compactă sau subcompactă. Optăm pentru ultimele doar dacă luăm în calcul şi tracţiunea integrală. Un SUV/Crossover cu tracţiune faţă este inferior din punct de vedere dinamic unei compacte.





DA!!! Evacuare dublă funcţională, nu ornamentală!

De ce o compactă atât de virilă? Răspunsul la această întrebare va fi dat de bugetul şi nevoile fiecăruia. Dar, aruncând o privire în gama Opel Astra, descopăr că acest model are un preţ de pornire, pentru versiunea cu manuală 6 trepte, de 22.350 euro. Poziţionat fix între un Opel Astra 1.6 diesel de 136 CP echipat cu o cutie manuală / 21.870 euro şi acelaşi model dar cu o cutie automată / 23.465 euro. Acelaşi nivel de echipare – Innovation. Modelul din garajul nostru costă 28.090 euro, iar discount-ul de 1.685 euro coboară preţul la 26.405 euro.

Dotări opţionale: Asistent parcare - faţă şi spate €100 / Covoraşe cauciuc faţă/spate €30 / Faruri cu LED IntelliLux® Matrix Light €0 / Flex Adapter Center Stack: pregătire pentru suport smartphone sau pentru difuzor parfum AirWellness €80 / Geamuri spate fumurii, intensitate sporita €120 / Jante aliaj 17 X 7.5, 5 spiţe duble (black edition), 225/45 R17 €330 / Lămpi spate cu tehnologie LED €0 / Pachet acustic €150 / Pachet asistenţă la condus 2: Tempomat/ limitator viteză, Indicator distanţă, Sistem evitare coliziune frontală, Sistem evitare impact/coliziune, cu senzori, Indicator menţinere bandă rulare, Recunoaştere semne circulaţie, Control automat dinamic faruri €790 / Pachet fumători (brichetă şi scrumieră detaşabilă) €10 / Pachet iarnă 1: scaune faţă încălzite, cruise control cu limitator de viteză, volan încălzit din piele, comenzi radio pe volan €290 / Pachet Innovation: sistem de navigaţie Navi 900 IntelliLink, faruri cu LED IntelliLux® Matrix Light €1,870 / Pachet scaune ergonomice Sport, şofer şi pasager: Scaun şofer reglabil manual, 6 direcţii, Scaun pasager reglabil manual 6 direcţii, Suport lombar pasager, acţionat electric, Tetiere active, 4 poziţii de reglare, pt. scaunele din faţă, Centuri pretensionate €420 / Plafon negru €200 / Roată de rezervă oţel 16 x 4.0 (space-saver) €60 / Sistem de navigatie Navi 900 IntelliLink €0 / Şuruburi antifurt pentru roţi €20 / Tapiţerie stofă/vinyl Athena, Jet Black €0 / Vopsea briliant GAZ/GG7 €220.

Performanţele nu are sens să le comparăm, un plus de 35 km/h la capitolul viteză maximă şi mai rapidă până la 100 km/h cu mai bine de 2,5 secunde versiunea pe benzină decât cele diesel. Dar evident, totul se plăteşte la pompă. Modelul din garajul Adevarul are un consum urban declarat de 8,2 litri, unul extra-urban de 4,9 litri şi unul mixt de 6,1 litri.

Condiţiile de utilizare nu au nicio legătură cu modul în care se calculează consumul. Bucureşti este într-un top, dar în cel al celor mai aglomerate oraşe de pe planetă, aşadar pe la noi se poate vorbi de consum la oră, nu la 100 km rulaţi.

Până acum, gradul de satisfacţie la volan este destul de mare. Dintr-un maxim de 10 puncte, noi acordăm acestui Opel Astra un 8,5 puncte. Pachetul de iarnă face toţi banii, scaune se încălzesc extrem de repede, iar împreună cu volanul încălzit creează din primele 30 de secunde un mediu plăcut, chiar dacă temperatura exterioară este de -10 grade Celsius. În plus, motorul 1.6 litri ajunge repede la temperatura necesară hrănirii sistemului de climatizare cu aer cald.

Surprinzător, micile detalii creează starea de confort, de satisfacţie la volan. Rezervorul pentru lichid de parbriz cred că are undeva la 3,5 litri, ceea ce este suficient pentru a nu avea emoţii preţ de o săptămână de condus pe timp de iarnă. Şi ştergătoarele lucrează bine.

Aderenţă bună, puterea este bine pusă jos, aici probabil este şi meritul pneurilor BFGoodrich G-Force Winter 2 de 225/45/R17.

Cutia automată lucrează surprinzător de bine, chiar dacă nu este o unitate cu dublu ambreiaj, iar grila manuală îţi permite şi utilizarea retrogradărilor pentru a folosi frâna de motor.

În episodul următor analizăm tehnologia de la bordul acestui Opel Astra, şi cât de multă ne ajută sau ne complică existenţa. Consum mediu – 12 litri. O valoare care probabil vă sperie, dar cei 200 CP sunt reali şi trebuie hrăniţi.