Test Drive Alfa Romeo Stelvio

Un SUV care vine şi îşi cere un loc pe canapeaua rezervată unor modele precum BMW X3, Audi Q5, Mercedes-Benz GLC, Jaguar F-Pace... chiar şi Porsche Macan pe alocuri. În teorie este extrem de simplu să găseşti rivali unui model nou, dar chiar are calităţile necesare pentru a sta cu adevărat lângă modelele menţionate mai sus? Estetic... da, a preluat designul de la Giulia, de la care a mai preluat şi platforma. Noutatea o regăsim la designul spatelui, detaliu care ne face să fim optimişti dacă luăm în calcul perspectiva unei noi generaţii Giulietta. Stelvio este mai compact vizual decât cea ce găseşti în fişa tehnică, şi anume un model cu o lungime de 4.687 mm, o lăţime de 1.903 mm şi o înălţime de 1.671 mm. Un ampatament de 2.818 mm este garanţia unui spaţiu corect şi pe bancheta spate. Nu vă lăsaţi păcăliţi de linia spate, este loc suficient la nivelul capului şi pentru pasageri de 1.90 metri. Surpriza vine când deschizi hayonul şi descoperi un portbagaj de 525 litri, de la exterior nu ai bănui că ai atât spaţiu la dispoziţie. Un model frumos, subiectiv tind să iau ca reper Giulia şi astfel parcă câteva procente din adulaţie se evaporă.

Un interior similar cu cel de la Giulia, o calitate bună a fabricaţiei, singurul amendament ar fi că în liga unde joacă Stelvio, italienii ar fi bine să fie ceva mai darnici la nivelul anumitor materiale şi echipamente de serie. O problemă pe care şi-au indus-o italienii prin designul interiorului. Zona superioară a consolei centrale, acolo unde este amplasat display-ul sistemului infotainment este bine populată doar de display-ul mare de 8.8 inch, cl mic lasă destul de mult spaţiu negru în jurul său...

Pe circuitul MotorPark ar fi trebuit să mă întâlnesc cu Stelvio atât în declinarea diesel cât şi benzină. Îmi pare rău pentru fanii diesel, am urcat prima dată în versiunea turbo de 280 CP, şi nu am vrut să îmi completez ziua cu sonorităţi diesel. Voi reveni cu un test al motorizării diesel. Dar până atunci... 2.0 Turbo 280 CP AT8 Q4 First Edition. Un model care în România are un preţ special de lansare, 52.200 euro, adică un discout de 5.800 euro. Mai sunt disponibile 10 opţiuni, iar din acestea trei sunt gratis. Detalii, detalii... să vedem ce pot cei 280 CP.

La prima vedere un propusor turbo de 2 litri pare cam rahitic pentru a putea lua în calcul vreo urmă de sportivitate când vorbim despre 1.735 kg. Dar, acest Stelvio First Edition accelerează de la 0-100 km/h în 5,7 secunde şi are o viteză maximă de 230 km/h. Din start vă spun că nu voi spune nimic despre consum, primul contact cu modelul a fost pe circuit, prin urmare... nu prea m-am gândit la nimic sinonim cu ”eco”.

Senzaţia de deja-vu la volan este mai mult decât evidentă, eşti puţin mai sus decât în Giulia. Un propulsor de 2 litri extrem de viril, care livrează extrem de plăcut puterea, destul de linear pentru a te bucura de o sesiune de condus sportiv în care să ai libertatea de a putea anticipa şi calcula traiectoria. Poate mi-aş fi dorit un propulsor care să urce o idee mai mult în ture, dar alinierea la normele de poluare îşi cere tributul. Italienii au ureche muzicală, sau cel puţin ştiu să mimeze elegant acest lucru. Un propulsor de doi litri turbo nu are nativ prea multe acorduri ascunse printre cilindri, sunetul viril şi masculin perceput la interior este uşor catalizat cu ajutorul sistemului audio, dar nu este accentuat în măsura în care să pară artificial.

O direcţie precisă, o punte faţă surprinzător de riguroasă în a urma indicaţiile celui de la volan pentru un SUV. Subvirarea apare târziu, dar până la un punct este frumos neutralizată de sistemul de tracţiune integrală Q4. Stelvio se simte extrem de agil, nici masa nu prea o simţi din spatele volanului. O parte din dinamica excelentă vine şi din faptul că sistemul de tracţiune integrală este în esenţă o propulsie, dacă se sesizează pierderi de aderenţă poate trimite până la 50% din cuplu spre puntea faţă. Un sistem de frânare andurant care a livrat performanţe consistente preţ de jumătate de zi pe circuit, ceea ce este impresionant. Noi ne-am îndrăgostit de versiunea de 280 CP. Un model care trebuie avut în vedere dacă sunteţi potenţial client de SUV din acest segment.

FOTO - Mihai Dăscălescu