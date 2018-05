Simone Tempestini începe sezonul în WRC 2

Săptămâna a început cu o sesiune de teste în apropiere de Fafe, oraşul lângă care se află şi proba specială cu acelaşi nume şi cea care este emblema Raliului Portugaliei - un loc în care, doar ca să vadă o săritoare, se strâng mii de fani. Testele au fost un bun prilej pentru ca Simone să se obişnuiască cu Ford Fiesta R5, un model pe care nu l-a mai pilotat de doi ani, şi să facă setările pentru prima parte a raliului.

După cele două zile de recunoaşteri, mâine, 17 mai, se va da startul oficial în Raliul Portugaliei, prima probă specială (3,36 km) fiind programată pe un circuit de rallycross. Vineri, 18 mai, sunt programate opt probe speciale, sâmbătă şase, inclusiv cele două treceri pe Amarante, cea mai lungă probă specială din raliu, 37,6 km, iar duminică cinci probe, printre care şi Fafe. Simone Tempestini #46: „Este o bucurie să mă aflu la startul Raliului Portugaliei, este prima etapă pentru noi în acest sezon din WRC. Am alături un copilot care acum debutează în Campionatul Mondial de Raliu şi îmi doresc pentru el un debut cât mai uşor. Vom munci împreună să avem un rezultat cât mai bun. Raliul Portugaliei este unul dintre cele care îmi plac mult, am mai fost aici de câteva ori şi în general am avut un parcurs bun.”

Raliul Portugaliei este unul dintre preferatele lui Simone Tempestini, acesta terminând pe podium ediţia din 2017, şi etapa cu care îşi începe sezonul 2018 din WRC 2. La volanul unui Ford Fiesta R5 şi avându-l copilot pe Sergiu Itu, pilotul Napoca Rally Academy îşi doreşte o clasare cât mai bună şi speră într-un ritm bun pe probe.

Vom urmări evoluţia lui Simone din Portugalia, de pe probe. Revenim la finalul fiecărei zile cu un rezumat al etapei şi al evoluţiei pilotului român.