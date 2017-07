FleetBoard - soluţie completă pentru managementul flotelor de la Mercedes-Benz

FleetBoard este o companie Daimler, sau cu alte cuvinte are gravat Mercedes-Benz în ADN. Originile a ceea ce numim astăzi FleetBoard se regăsesc în perioada 1980-1990. Departamentul de dezvoltare Mercedes-Benz Truck a aprobat demararea unui proiect de cercetare a posibilităţilor de comunicare vehicul-şofer-bază. În perioada 1988 – 1992 a fot luată decizia de a dezvolta un produs care a fost disponibil în faza de prototip în 1992 şi s-a numit Mercedes-Benz Assistant.

Au evoluat lucrurile de atunci, iar astăzi FleetBoard poate fi considerat un standard în industrie, astăzi peste 220.000 camioane fiind online şi furnizează informaţii preţioase transportatorilor. Dar sistemele de management a flotelor nu este un domeniu unde se exprimă doar constructorii de camioane, au venit cu soluţii extrem de apetisante şi firme din IT.

FleetBoard evoluează şi va oferi în curând mult mai mult decât soluţii de telematică. Am fost la Munchen pentru a ne întâlni cu noua interfaţă FleetBoard şi ce poate face ea pentru a aduce plus valoare în buzunarul transportatorilor. Bazele noului FleetBoard au fost puse în septembrie 2016, iar în curând primele aplicaţii vor fi disponibile clienţilor. FleetBoard utilizează hărţile de la HERE şi soluţii de cloud Microsoft Azure.

Deja FleetBoard din cooperarea cu HERE poate oferi clienţilor timpii pentru perioadele de pauză sau de încărcare sau descărcare. Poate oferi companiilor o analiză a gradului de încărcare avut de camioane pe anumite trasee, prin urmare pot fi văzute rutele care pot fi optimizate.

Nxtload

Este una dintre primele aplicaţii dezvoltate şi poate contribui major la creşterea eficienţei unei flote de camioane. Cu ajutorul senzorilor de la sistemul de frânare, la bază este cunoscut în permanenţă gradul de încărcare a fiecărui camion. Managerul de flotă poate oricând alege ca şoferul să preia pe traseul un transport suplimentar care să asigure un grad de încărcare a maşinii cât mai apropiat de 100%. Aplicaţia afişează automat potenţiale comenzi într-o arie predefinită. Astfel pot fi eliminate şi drumurile de retur când marea majoritate a camioanelor rulează pe gol. Statistic, doar 35% din parcul european de camioane se află în mişcare, iar aici intră şi maşinile care sunt blocate în vămi, în ambuteiaje sau în zonele de încărcare sau descărcare.

Fuelhub

O aplicaţie deja aflată în faza pilot care aduce beneficii ambelor tabere implicate. Până acum un manager de flotă cerea o ofertă de carburant sau lubrifianţi la câţiva furnizori. FuelHub este o aplicaţie în care fiecare manager va publica o solicitare de carburant. Următorul pas este făcut de furnizori. Aceştia văd cantitatea cerută şi data de livrare şi fac o ofertă de preţ. Managerul de flotă are şanse mult mai mari de a beneficia de o ofertă mai bună financiar.

SMARGO

Este o aplicaţie ce îşi propune să elimine hârtiile şi timpii morţi. Tot ce este factură, documente ataşate transportului, permise de trecere... vor exista în format electronic. În momentul acceptării unui transport vor fi transferate automat documentele în format electronic, acestea fiind disponibile şi la punctele de frontieră ce urmează a fi traversate.

FleetBoard Vehicle Lens

Camioanele din flote sunt deseori conduse de mai mulţi şoferi. La fiecare schimb de şofer acesta are datoria de a verifica vehiculul, fie că vorbim de lumini sau starea pneurilor, ori avariile maşinii. Aplicaţia Vehicle Lens este încă în faza de dezvoltare, este dezvoltată cu start-up-ul Everybag şi presupune oferirea de informaţii legate de maşină prin simpla scanare a numărului de înmatriculare.

Vehicle Scanner

O altă aplicaţie care este dezvoltată împreună cu Daimler AG şi Josef paul GmbH & Co. KG. Este un scanner care prin intermediul unor camere video va furniza informaţii despre integritatea camionului – avarii mai mult sau mai puţin vizibile, gradul de uzură al pneurilor.

Vehicle Scanner şi Vehicle Lens sunt două aplicaţii care vor comunica. Eventualele avarii semnalate de scanner vor fi afişate sub forma unor informări augmentate la scanarea cu o tabletă sau smartphone a camionului. Informările fiind afişate în zonele afectate le camionului.

FleetBoard HoloDeck va permite managerului să îşi admire flota 3D în timp real

Ne-au fost prezentate şi trei idei de aplicaţii. Prima vizează montarea unor senzori la rezervorulde carburant pentru a declanşa alarma în momentul în care se încearcă sustragerea de carburant din rezervor. O a doua aplicaţie are mai mult valenţe de socializare. O aplicaţie destinată şoferilor care pot afla dacă la următoarea oprire pot întâlni alţi şoferi vorbitori de aceeaşi limbă.

Pentru noi a treia idee a fost mai interesantă. O aplicaţie care monitorizează calitatea drumului pe care rulează camionul. Lucru realizat atât cu ajutorul camerelor video cât şi a senzorilor montaţi la suspensie. Astfel se poate obţine o hartă a calităţii drumurilor şi a modului cum afectează acestea durata transportului, consumul de carburant, uzura trenului de rulare şi integritatea mărfii. Şi astfel managerii pot alege utilizarea altor rute, chiar dacă puţin mai lungi dar cu un cost final mai redus pentru companie.