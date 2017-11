US Air Force nu l-a înscris pe ucigaşul din Texas în registrul infractorilor

Devin Kelley, un tânăr de 26 de ani care a ucis 26 de persoane şi a rănit altele 20 duminică în First Baptist Church din Sutherland Springs, a servit într-o unitate logistică a US Air Force de la baza aeriană Holloman, în New Mexico, din 2010 până în 2014, când a fost exclus pentru proastă conduită, conform unor date publicate de Pentagon.

El a fost judecat şi condamnat în 2012 de o Curte Marţială pentru violenţă domestică asupra soţiei şi copilului său vitreg.

Dar această informaţie nu au fost trecută în fişierul federal al infractorilor, utilizat de FBI pentru a verifica dacă există antecedente în cazul unui cumpărător de arme de foc.

Legislaţia federală americană interzice vânzarea unei arme de foc unei persoane recunoscute vinovate de violenţă domestică.

„Primele elemente arată că infracţiunea de violenţă domestică comisă de Kelly nu a fost menţionată în registru de către Biroul pentru anchete speciale de la baza aeriană Holloman“, a declarat o purtătoare de cuvânt a US Air Force.

Ori Devin Kelly a cumpărat de două ori arme dintr-un magazin din San Antonio.