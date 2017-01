Statele Unite intră într-o nouă eră republicană

Ziua depunerii jurământului de către noii congresmani trebuia să fie una festivă şi urmată de enunţarea strategiei: reducerea impozitelor, înlocuirea programului de asigurări medicale Obamacare şi investiţii masive în infrastructură. Dar atmosfera de sărbătoare a fost umbrită după ce, luni seara, republicanii din Camera Reprezentanţilor au decis să slăbească puterile Biroului de Etică al Congresului, care este un organism independent menit să investigheze acuzaţiile de corupţie la adresa aleşilor.

Doar criticile din partea mai multor organizaţii non-guvernamentale, ale Partidului Democrat şi chiar din partea unor unor republicani, în frunte cu preşedintele ales, Donald Trump – care a promis în campanie să cureţe ceea ce a denumit „mlaştina” washingtoniană – a condus la organizarea unei şedinţe de urgenţă şi renunţarea la măsura preconizată.

„Din tot ce are de făcut Congresul, chiar trebuia ca prima prioritate să fie slăbirea Biroului Independent de etică, indiferent de incorect ar putea fi acesta. Concentraţi-vă pe reforma fiscală, sănătate şi atâtea alte lucruri cu mult mai importante!", a făcut transmis Trump în două mesaje postate pe Twitter.

Biroul de Etica a fost creat în 2008 după câteva scandaluri de corupţie. Membrii din Congres s-au plâns în ultimii ani că Biroul preia prea repede şi fără discernământ cazuri semnalate de grupări partizane politic.

”Poporul ne-a dat o putere unificată. Nu pentru că este generos, ci pentru că vrea să vadă rezultate”, a declarat preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Paul Ryan, reales marţi cu uşurinţă în funcţie, în prima zi a sesiunii celui de-al 115-lea Congres.

Republicanii dispun de o majoritate puternică în Cameră - 241 de mandate la 194 -, şi în mai mică măsură în Senat - 52 la 48 de mandate.

Legile lui Obama, în pericol

Donald Trump, republican, care va prelua funcţia pe 20 ianuarie, este pe aceeaşi lungime de undă cu majoritatea congresmenilor, împreună cu care planifică de săptămâni de zile să abroge o parte a bilanţului predecesorului său Barack Obama.

Prima sarcină a congresmenilor americani este să confirme în posturi cele aproximativ douăzeci de persoane pe care Donald Trump le-a nominalizat în echipa sa guvernamentală. Audierile în Senat urmează să înceapă de săptămâna viitoare, notează AFP.

Anumite personalităţi urmează să fie primite cu bunăvoinţă, ca generalul James Mattis, desemnat şef al Pentagonului.Însă democraţii, minoritari, au promis să le pună beţe-n roate cel puţin unui număr de opt candidaţi - între care Rex Tillerson, fostul CEO al gigantului petrolier ExxonMobil, nominalizat la conducerea diplomaţiei, şi Jeff Sessions, un senator nominalizat la conducerea Justiţiei, notează AFP.

Republicanii se pregătesc de ani de zile pentru această revenire la putere. Liderii lor, Paul Ryan în Camera Reprezentanţilor şi Mitch McConnell în Senat, au un adevărat catalog de legi pregătite să fie adoptate - forjate în tranşeele ideologice în care Obama i-a determinat să le ţină timp de opt ani.

”Noi am petrecut întregul an 2016 pregătindu-ne pentru o putere unificată în 2017”, declara în decembrie, pentru CNBC, Paul Ryan, reales în postul de "speaker" marţi. ”De un an ne-am pregătit să debarcăm în 2017 şi să răsturnăm totul”, adăuga el.Donald Trump le-a promis conservatorilor că va promulga totul sau aproape tot.

Dezacorduri există, însă, asupra giganticului plan de investiţii în infrastructură - 1.000 de miliarde de dolari - pe care populistul le-a promis alegătorilor lui.