Plan eşuat. Washington Post dezvăluie cum a demascat o capcană pe care a încercat să i-o întindă o informatoare falsă pro-Trump

Etica jurnalistică a Washington Post a permis evitarea publicării unei mărturii false care ar fi pus la îndoială o investigaţie. Cotidianul american a dezvăluit luni că a demascat o informatoare falsă care pretindea că este o victimă a abuzurilor sexuale ale lui Roy Moore, un candidat republican ultraconservator la Senat acuzat de agresiuni sexuale asupra unor minore. Incoerenţele din versiunea sa şi verificările unor jurnalişti ai Washington Post au dejucat acest plan.

O femeie s-a prezentat la Washington Post şi a pretins că întreţinut raporturi sexuale cu Roy Moore pe când ea avea 15 ani. Ea a mai spus că a rămas însărcinată în urma acestei relaţii şi că magistratul a convins-o să avorteze. Mărturia a trezit însă suspiciuni, care au fost confirmate după ce jurnalişti ai cotidianului au văzut-o pe acuzatoare intrând în sediul Project Veritas, o organizaţie din New York care atacă frecvent relatările marilor instituţii de presă din Statele Unite.

Washington Post a publicat pe site-ul său o înregistrare video cu o discuţie între una dintre jurnalistele sale şi acuzatoare. Pusă în faţa contradicţiilor, femeia, identificată ulterior drept Jaime Phillips, pune capăt întrevederii şi decide să-şi retragă mărturia despre Roy Moore. Un e-mail intern al Project Veritas, scris de James O'Keefe, directorul organizaţiei, arată că „unui reporter infiltrat i s-a demascat acoperirea“.

„Respectăm mereu acordurile off-the-record când sunt fapte de bună-credinţă“, a explicat Martin Baron, redactorul şef al Washington Post, decizia de a difuza înregistrarea video şi de a face publică identitatea presupusei acuzatoare.

„Dar aceste aşa-zise conversaţii off-the-record aveau la bază un plan de a ne înşela şi de a ne pune într-o situaţie stânjenitoare“, a adăugat el.

În 2015, Project Veritas a primit o donaţie de 10.000 de euro din partea fundaţiei lui Trump, notează Washington Post.

Patru femei îl acuză pe Moore, candidat pentru un post de senator în Alabama, de comportament inadecvat faţă de ele. Conform mărturiilor lor, republicanul le-ar fi abuzat sexual la sfârşitul anilor 1970, pe când ele erau minore iar el avea peste 30 de ani. Politicianul nu contestă că a avut legături cu adolescente, dar neagă acuzaţiile de agresiune sexuală. Donald Trump îi încurajează pe alegătorii din Alabama să voteze pentru Roy Moore, în ciuda scandalului legat de numele său.

Preşedintele american se află în război cu CNN, The New York Times şi The Washington Post, prezentându-se drept o victimă a politicii lor de denigrare prin ştiri false.