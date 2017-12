Pentagonul a derulat un program secret pentru cercetarea O.Z.N-urilor

În bugetul anual de peste 600 de miliarde de dolari al departamentului de Apărare, cele 22 de milioane destinate Identificării Avansate a Ameninţărilor Aerospaţiale erau aproape imposibil de găsit, fapt de altfel dorit de Pentagon.

Departamentul Apărării nu a recunoscut niciodată public existenţa acestui program, despre care a anunţat că a fost stopat în anul 2012, deşi susţinătorii acestuia afirmă că deşi finanţarea a fost oprită, programul rămâne activ. În ultimii cinci ani, conform oficialilor ce au făcut parte din acest program, aceştia au continuat să investigheze incidentele în care martorii susţin că au observat aşa numite obiecte zburătoare neidentificate, în paralel cu obligaţiile funcţiilor actuale.

Acest program ce a operat în umbră - şi părţi ale căruia rămân în continuare secrete, a fost demarat în anul 2007, finanţat iniţial la cererea expresă a fostului lider democrat Harry Reid, despre care cei de la The New York Times au afirmat că are o pasiune pentru astfel de fenomene spaţiale.