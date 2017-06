Casa Albă răspunde unor solicitări ale Congresului în ancheta Trump-Rusia cu un mesaj postat de preşedinte pe Twitter

Într-o scurtă scrisoare, de două paragrafe, adresată conducătorilor anchetelor camerei reprezentanţilor şi Senatului cu privire la Rusia, directorul pentru afaceri legislative al Casei Albe Marc Short a copiat şi a lipit tweet-ul lui Trump, sub antet.







”Răspunzând solicitării Comisiei, vă trimitem declaraţia preşedintelui Trump din 22 iunie 2017 cu privire la acest subiect”, se arată în scrisoare.





”Cu toată supravegherea electronică, interceptările, demascările şi scurgerile ilegale de informaţii semnalate recent, nu am idee dacă există «benzi» sau înregistrări ale conversaţiilor mele cu James Comey, dar eu nu am făcut şi nu am vreo astfel de înregistrare”, se arată în scrisoarea de vineri.





Pe 17 mai Trump a declanşat un val de speculaţii după ce a postat pe Twitter un mesaj în care afirma că ar putea să fi înregistrat conversaţii pe care le-a purtat cu fostul director FBI, pe care l-a demis, evocând ancheta Trump-Rusia.





”James Comey ar face mai bine să spere că nu există «benzi» cu conversaţiile noastre, înainte să înceapă să facă dezvăluiri în presă”, scria el.





Comisiile de anchetă din Camera Reprezentanţilor şi Senat i-au cerut să le prezinte aceste înregistrări, dacă ele există.





Cei patru conducători ai anchetelor - reprezentanţii Michael Conaway şi Adam Schiff şi senatorii Richard Burr şi Mark Warner - nu au putut fi contactaţi imediat de CNN pentru a comenta cu privire la scrisoarea de vineri seara.





Însă Schiff a declarat joi că doar tweet-ul lui Trump nu va fi suficient şi că are şi alte întrebări, inclusiv dacă preşedintele a încercat să-l ameninţe pe Comey prin mesajul de la 17 mai.