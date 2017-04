Casa Albă invită întregul Senat american la o discuţie despre Coreea de Nord

Aleşilor li se vor adresa secretarul de stat, Rex Tillerson, ministrul Apărării Jim Mattis, şeful statelor majore ale armatei americane, Joseph Dunford şi directorul pentru informaţii, Dan Coats.

Spicer a confirmat că deşi evenimentul va avea loc la Casa Alba, iniţiativa i-a aparţinut liderului republican din camera legislativă, Mitch McConnell.

În mod obişnuit, oficialii administraţiei sunt cei care merg la Capitol Hill pentru a se adresa membrilor Congresului în chestiuni de politică externă, astfel că este neobişnuit ca întregul Senat să se ducă la Casa Albă şi ca toţi cei patru oficiali să fie prezenţi.

Trump, care a discutat telefonic în weekend cu preşedintele Chinei şi premierul Japoniei, le-a spus luni ambasadorilor la Consiliul de Securitatea al ONU că situaţia actuală este inacceptabilă şi ar trebui impuse noi sancţiuni Coreii de Nord.

Luni, preşedintele Trump a luat masa cu ambasadorii ţărilor din Consiliul de Securitate al ONU. El a cerut reforme la organizaţia mondială, a criticat ineficienţa organizaţiei în Siria şi Corea de Nord, dar a caracterizat ONU ca având un mare potenţial.

Preşedintele Chinei, Xi Jimping, i-a spus lui Trump că ţara sa se opune cu vehemenţă programului nuclear nord-corean şi a adăugat că speră că toate părţile vor da dovadă de calm şi vor evita să agraveze situaţia.

Potrivit unor consilieri de congresmeni, organizarea întâlnirii la Casa Albă are ca scop să transmită Coreii de Nord mesajul că SUA vorbesc serios atunci când spun că vor o schimbare de politică.

Consilierii au mai afirmat că sunt în discuţii cu Casa Albă pentru a organiza o reuniune similară şi cu membrii Camerei Reprezentanţilor.

Sateliti au detectat o crestere a activitatii in jurul instalatiilor nucleare nord-coreene, asta in conditiile in care liderul de la Fenian a amenintat cu noi teste. Corea de Sud se asteapta la noi provocari si a pus in alerta fortele armate.