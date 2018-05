„Business Insider“: Metodele de negociere folosite de Donald Trump ar putea afecta reputaţia Statelor Unite

În cartea sa din 1987 „Trump: The Art of the Deal“ („Trump: Arta negocierii“, în trad.), actualul preşedinte al SUA şi-a descris abordarea în privinţa negocierilor drept „o formă de artă“, notează „Business Insider“. „Sunt cu adevărat un negociator minunat. Ştiu cum să negociez“, spunea Trump.

Însă criticii preşedintelui nu se feresc să pună la îndoială priceperea acestuia, mai ales atunci când vine vorba despre diplomaţie.

De pildă, Trump a anunţat, joi, că anulează întâlnirea cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, prevăzută pentru data de 12 iunie, o decizie ce pare să fi fost luată fără a se consulta cu Coreea de Sud, aliata sa cheie în dosarul denuclearizării Peninsulei Coreene. Iar la numai două zile după anunţul referitor la anularea summitului, liderul Casei Albe a dat semne că deja se răzgândeşte, afirmând că întâlnirea este încă posibilă.

Nu doar atitudinea preşedintelui SUA în privinţa summitului cu liderul nord-coreean i-a făcut pe comentatori să pună la îndoială capacitatea liderului Casei Albe de a purta cu succes negocieri cu actori internaţionali.

Anul trecut, Trump a anunţat că SUA se vor retrage din Acordul de la Paris privind clima, provocând nemulţumirea aliaţilor europeni şi a Japoniei, iar la începutul acestei luni a decis retragerea SUA din Acordul nuclear cu Iranul, semnat în 2015, provocând din noua furia aliaţilor europeni, care fac eforturi susţinute pentru a salva pactul şi pentru a menţine disponibilitatea Teheranului de a coopera.

În acest context, unii experţi consideră că metodele la care recurge Trump ar putea pune în pericol credibilitatea Statelor Unite, ceea ce ar putea duce la diminuarea rolului SUA pe scena internaţională.

Potrivit lui Michael Mazarr, politolog la centrul de reflecţie RAND, Trump nu ajută prea mult Statele Unite. Specialistul atenţionează că puterea SUA de negociere la nivel global nu este pusă în pericol de o singură decizie, cum ar fi cea legată de anularea summitului cu liderul de la Phenian.

„Decizia lui Trump privind Iranul ar putea avea consecinţe mai grave pe termen lung“, a afirmat Mazzar pentru „Business Insider“, adăugând că „suma acţiunilor recente ale Statelor Unite conduc spre un punct din care va fi nevoie de mult timp pentru a reconstrui reputaţia SUA“.