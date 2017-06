Stratfor: Noua generaţie din Eurasia, gata să conteste dominaţia Rusiei

Colapsul Uniunii Sovietice a marcat, în urmă cu un sfert de secol, nu numai sfârşitul unei ere, ci şi începutul alteia. Fostele republici sovietice (începând din estul Europei şi până în Caucaz şi Asia Centrală) şi-au câştigat puterea, cel puţin la nivel teoretic, de a-şi duce politicile interne şi de a-şi contura politica externă independent de Rusia. Şi, deşi a pierdut imperiul, şi Rusia a avut şi are ocazia de a urma un nou drum din punct de vedere economic, social şi politic, notează agenţia Stratfor într-o amplă analiză pe această temă.

Numai că, adaugă sursa citată, obiceiurile vechi dispar greu. Mai bine de 70 de ani, Uniunea Sovietică şi-a amprentat din punct de vedere politic şi cultural statele membre, iar acele caracteristici au fost greu de schimbat. Cetăţenii acestor ţări erau obişnuiţi cu un sistem politic centralizat, cu un nivel de trai scăzut şi cu o incidenţă ridicată a corupţiei.

Şi, în ciuda trecerii de la comunism la democraţie, majoritatea statelor ex-sovietice, cu excepţia ţărilor baltice, au păstrat sistemele centralizate de guvernare şi au adoptat doar un sistem cvasi-capitalist. Limba rusă a continuat însă să fie vorbită în toată Eurasia. Iar Moscova şi-a păstrat legăturile cu ţări din regiune şi foloseşte în continuare o serie de tactici pentru a-şi menţine influenţa, pornind de la desfăşurări militare şi până la manipulare politică.

Un nou stil de viaţă

Chiar şi aşa, reminiscenţele erei sovietice au început să se estompeze, în contextul în care din ce în ce mai mulţi oameni se nasc şi cresc într-o lume post-sovietică.

În Rusia, vârsta medie este sub 40 de ani, notează Stratfor, adăugând că situaţia este similară în Ucraina şi Belarus. Cu alte cuvinte, cetăţeanul obişnuit din aceste ţări şi-a petrecut mai puţin de jumătate din viaţă sub regimul sovietic. În Asia Centrală, unde vârsta medie este sub 30 de ani, numai jumătate din populaţie a experimentat viaţa în stil sovietic.

Iar aceste schimbări demografice promit să transforme fostele state sovietice din punct de vedere politic, economic şi cultural, reprezentând o provocare pentru influenţa Rusiei în aceste ţări.

Deja, schimbarea de generaţii are impact asupra Eurasiei. În primul rând, la nivelul utilizării limbii ruse.

În prezent, la majoritatea şcolilor din această regiune limba rusă nu mai este obligatorie. Materiile se predau în limba naţională a respectivelor ţări. În plus, limbile străine predate în instituţiile de învăţământ sunt, de obicei, franceza, germana, engleza şi chineza.

Schimbări politice

Totodată, generaţiile post-sovietice se poziţionează altfel faţă de cele sovietice în raport cu guvernele naţionale. Dacă pe vremea URSS-ului criticile la adresa executivului erau aproape inexistente, la fel şi protestele publice, acum lucrurile s-au schimbat.

Chiar dacă multe guverne post-sovietice (mai puţin cele din statele baltice) au adoptat imediat după destrămarea URSS aceeaşi linie dură faţă de opozanţi, precum şi în ceea ce priveşte organizarea de manifestaţii, după anul 2000, Eurasia a fost cuprinsă de o serie de revoluţii şi de valuri de proteste.

Nici Rusia nu a fost scutită de nelinişti sociale. După două decenii de stabilitate politică şi prosperitate economică sub conducerea preşedintelui Vladimir Putin, ruşii, obişnuiţi cu un anumit nivel de trai, au organizat manifestaţii ample ca urmare a nemulţumirilor provocate de recesiunea economică şi de scandalurile de corupţie. De pildă, în luna aprilie a acestui an au avut loc ample proteste în oraşe mari din Rusia, proteste la care au participat foarte mulţi tineri, cu vârste în jur de 20 de ani.

Iar tehnologia modernă a jucat un rol semnificativ în organizarea acestor demonstraţii. Tinerii ruşi se bazează pe internet şi reţelele sociale pentru a pune la cale astfel de manifestaţii. Şi chiar dacă autorităţile ruse, ca şi cele din Belarus, iau măsuri pentru a limita accesul la social media, controlarea acestor mişcări devine din ce în ce mai dificilă.

Evoluţii probabile

În multe zone din Eurasia liderii guvernamentali au încă legături cu era sovietică şi cu practicile specifice ei, dar schimbările demografice, economice şi tehnologice vor duce, cel mai probabil, la o relaţie dificilă cu cetăţenii, consideră Stratfor.

Această „luptă“ va fi mai pronunţată în Rusia, care se confruntă cu o scădere a populaţiei, ceea ce ar putea să-i ameninţe poziţia economică şi militară.

ONU estimează că până în anul 2050, Rusia va avea o populaţie de 129 de milioane, faţă de 143 de miloane în prezent, cu aproximativ 10% mai puţin, în timp ce populaţia SUA va creşte, cel mai probabil, cu 20%. În plus, proporţia populaţiei de etnie slavă din Rusia va fi mai mică, fapt ce va antrena complicaţii în materie de identitate politică şi culturală.

Atât în plan intern, cât şi în plan extern, Moscova se va confrunta cu provocări care îi vor pune la grea încercare capacitatea de a influenţa state ex-sovietice şi cea de a menţine ordinea şi stabilitatea în interiorul graniţelor, anticipează agenţia citată.

Şi, indiferent ce politici va adopta, schimbările în materie de demografie şi de utilizare a limbii ruse vor ameninţa din ce în ce mai mult poziţia Rusiei ca putere dominantă în regiune, conchide Stratfor.