Ruşii, oripilaţi după arestarea unui copil care recita din Hamlet, la Moscova VIDEO

În inregistrare se observă cum poliţiştii bruschează şi târăsc pe jos băiatul care strigă „Salvaţi-mă!“ şi plânge. Mama sa vitregă încearcă să-i ia apărarea, dar este şi ea bruscată. Potrivit martorilor, poliţiştii i-au rupt hainele şi i-au stricat tableta mamei copilului.

Tatăl copilului spune că fiul său este implicat în activităţi teatrale, iar prin ieşirile în stradă încearcă să scape de complexe.

Poliţia a explicat că micuţul, Oscar Mironov, practica cerşetoria în stradă, o activitate interzisă, dar tatăl său a asigurat presa rusă că el spunea poezii, iar mama sa vitregă era cu el, aşezată pe o bancă din apropiere.

Aceasta din urmă este şi cea care a filmat scena înainte de a-l urma pe copil la secţia de poliţie unde a fost dus. Micuţul şi mama sa vitregă au rămas acolo circa patru ore şi au ieşit puţin după miezul nopţii, a informat presa rusă.

Cu câteva zile înainte de acest incident, un jurnalist de la cotidianul „Moskovski Komsomoleţ“ adusese un omagiu lui Oscar, printr-un video postat pe Facebook.

În înregistrare, putea fi văzut copilul recitând pe de rost celebrul monolog din Hamlet „To Be Or Not To Be“, pe strada Arbat, o arteră pietonală foarte frecventată din centrul Moscovei.

Jurnalistul, Alexandre Minkin, l-a numit "prinţul străzii" şi "eroul meu", adăugând că unii trecători îi dădeau monede copilului, dar el nu cerşea.

In prima fază poliţia din Moscova a afirmat tatăl copilului a primit o amendă de 500 de ruble (circa 8 euro) pentru a nu-şi fi îndeplinit obligaţiile părinteşti, dar în faţa reacţiei opiniei publice a anunţat o anchetă în acest caz.

Ulterior, poliţia moscovită şi-au cerut scuze de la tatăl băieţelului, scrie pe Tweeter avocatul Tatiana Solomina, care a declarat că copilul se află deja acasă şi procesul verbal al poliţiei va fi anulat.

Această polemică s-a amplificat mai ales că poliţia rusă a fost foarte criticată pentru a fi arestat, uneori de manieră brutală, zeci de adolescenţi participanţi la manifestaţiile organizate pe 26 martie de către opozantul rus Alexei Navalnîi.