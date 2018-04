Toate opţiunile rămân deschise în privinţa Siriei. Submarinele britanice au ordin să se apropie la o distanţă care să permită lansarea de rachete

Sarah Sanders, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat că nu a fost luată încă o decizie finală privind eventuale atacuri militare, dar a adăugat că SUA consideră Rusia şi Siria responsabile pentru incident.

„Preşedintele are mai multe opţiuni disponibile, iar multe dintre ele sunt încă valabile. Încă nu am decis ce măsuri specifice vom lua”, a precizat Sanders.

Consiliul Securităţii Naţionale din SUA se va întruni joi, iar prim-ministrul britanic Theresa May a convocat o şedinţă a guvernului.

Comentariile lui Sanders vin după ce Trump a avertizat Rusia pe Twitter „să se pregătească” de atacuri militare

„Pregăteşte-te, Rusia, pentru că vor veni, frumoase, noi şi deştepte!”, a susţinut Trump pe Twitter. El l-a numit, de asemenea, pe liderul sirian Bashar al-Assad „un animal criminal care gazează propriul popor”.

SUA, Marea Britanie şi Franţa au căzut de acord să colaboreze şi, conform rapoartelor, se pregătesc de un atac militar asupra Siriei ca răspuns la atacurile chimice asupra oraşului Douma, aflat sub controlul rebelilor, care s-a soldat cu peste 45 de morţi.





Submarinele britanice au primit ordin să se apropie de Siria la o distanţă care să permită lansarea de rachete, iar atacul ar putea începe joi noaptea, potrivit The Telegraph.



Conform surselor BBC, Theresa May se va alătura acţiunilor militare din Siria fără a cere aprobarea Parlamentului mai întâi.



Şi avioanele de luptă britanice ale Royal Air Force (RAF) care operează de la baza aeriană a RAF din Akrotiri (sudul Ciprului) sunt pregătite să intre în acţiune dacă vor primi ordin să lovească în Siria, au declarat surse informate pentru ziarul The Times.



"Avioanele noastre se află pe pista de la Akrotiri", a declarat o sursă guvernamentală. "Suntem pregătiţi", a adăugat aceasta.



Potrivit ziarului, distrugătoarele britanice Type 45 şi HMS Duncan se pot alătura, de asemenea, la operaţiune, dacă este necesar.



James Mattis, Secretarul Apărării american, a declarat că SUA încă evaluează atacul chimic dar a adăugat că armata este pregătită „să susţină acţiuni militare dacă acestea vor fi potrivite, în funcţie de ce va decide preşedintele”.

De asemenea, preşedintele francez Emmanuel Macron se va decide privind un răspuns, conform rapoartelor, în următoarele zile.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat că este important ca situaţia „să nu scape de sub control”.